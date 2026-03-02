美伊開火 英稱不參戰歐籲勿升級土耳其局部關閉邊界

英國位於賽普勒斯的空軍基地今天遭伊朗無人機攻擊。儘管軍事設施受損，首相施凱爾強調，英國已記取伊拉克戰爭的教訓，不會加入美以聯軍對伊朗的空襲行動。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天晚間在英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAF Akrotiri）遭伊朗無人機攻擊前表示，英國已記取伊拉克戰爭的教訓。

施凱爾稍早表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊。

但他補充說，「我們沒有參加對伊朗的先發攻擊，現在也不會加入任何主動攻擊」，強調出借基地只是支持盟友、在當地的英國人民的集體自衛」。

他在社群平台X上的演說影片中表示：「我們都記得伊拉克戰爭的錯誤。我們已經汲取這些教訓。」

英國中東事務政務次長法柯納（Hamish Falconer）今天強調：「英國並未處於戰爭狀態。」

他解釋，英國未參與攻擊，但因伊朗對區域盟友發動「魯莽襲擊」，英方決定支持美國請求，允許美軍使用英國基地進行「特定且有限的防禦性任務」。

● 法國願意提供波灣盟友防禦協助

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天表示，法國在阿布達比的軍事基地昨天也遭無人機攻擊，法方願意應波灣盟友請求，依據國際法的集體自衛權原則協助防禦。

巴霍也提到，美以28日發動對伊朗的「單邊打擊」行動，應先經過聯合國安全理事會討論，才能取得必要的正當性。

巴霍在外交部主持危機會議後告訴媒體：「針對更具體受到伊朗政權蓄意鎖定與攻擊的區域夥伴，我們已準備好為其防禦做出貢獻。」

● 歐盟呼籲停止升級 土耳其局部關閉伊朗邊境

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天呼籲立即停止升級，防止美以與伊朗衝突在中東「蔓延」。她嚴厲譴責伊朗及其代理人對區域主權國家的「無差別襲擊」。

范德賴恩在賽普勒斯的英國空軍基地與沙烏地的石油設施遇襲後，嚴厲譴責伊朗及其代理人對區域主權國家的「無差別襲擊」。

此外，土耳其貿易部長波拉特（Omer Bolat）今天表示，土耳其與伊朗相互暫停3個邊境海關的「一日遊」旅客跨境往返，但強調雙方長達500公里的邊界局勢尚屬平穩。

波拉特在X發文表示：「全部3處邊境海關的旅客當日往返跨境業務，目前都已互相暫停。」

波拉特說：「伊朗允許自己國家的公民從土耳其進入伊朗…我們也允許我們的公民和第3國公民從伊朗進入我們的國家。」

土耳其目前安置約7.4萬名持有居留權的伊朗人，以及大約5000名難民。土耳其政府正密切關注後續是否引發大規模難民潮。