美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊
美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。
美國國務院網站公布的聯合聲明顯示，「美國、巴林、約旦、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯和阿聯發表聲明，譴責伊朗魯莽地用飛彈和無人機襲擊區域主權領土」。
名單上的中東國家都是美國盟國。聲明還寫道：「這些針對主權領土的無理襲擊危及平民生命，破壞民生基礎設施。我們團結一致捍衛我們的平民、主權和領土，並重申面對這些攻擊，我們有權自衛。我們仍致力維護區域安全，並推崇有效的防空和飛彈防禦合作，正是這種合作避免更大的生命和財產損失。」
