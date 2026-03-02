快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗最高領袖身亡 建國者何梅尼之孫成接班討論焦點

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼命喪美國和以色列聯手空襲後，最高神職機構將選出繼任者，外界認為，伊朗伊斯蘭共和國已故創建者何梅尼的孫子哈山很有可能在相關討論中成為重要人選。（路透）
伊朗最高領袖哈米尼命喪美國和以色列聯手空襲後，最高神職機構將選出繼任者，外界認為，伊朗伊斯蘭共和國已故創建者何梅尼的孫子哈山很有可能在相關討論中成為重要人選。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼命喪美國和以色列聯手空襲後，最高神職機構將選出繼任者，外界認為，伊朗伊斯蘭共和國已故創建者何梅尼的孫子哈山很有可能在相關討論中成為重要人選。

路透社報導，哈山（Hassan Khomeini）是何梅尼（Ruhollah Khomeini）15個孫子中知名度最高的一位，並被視為伊朗宗教體制中的相對溫和派，與主張和西方接觸的前總統哈塔米（Mohammed Khatami）、羅哈尼（Hassan Rouhani）等改革派人士保持密切關係。

現年53歲的哈山負責管理祖父位於伊朗首都德黑蘭南部的陵墓，這項職務在伊朗公共生活中具有重大象徵意義，不過他從未在政府任職。

伊朗部分政界人士將他視為抗衡強硬派的重要力量，強硬派在哈米尼（Ali Khamenei）統治時期獲得更多影響力，尤其是他的兒子穆吉塔巴（MojtabaKhamenei）。

大規模反政府示威今年1月席捲伊朗全國後，部分伊朗政治人物希望由溫和派繼任哈米尼，以在日益高漲的異議聲浪下穩固伊朗伊斯蘭共和國（IslamicRepublic of Iran）政權。

伊朗1979年爆發伊斯蘭革命，推翻當時的伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）後，何梅尼同年主導建立伊朗伊斯蘭共和國。在這之前，伊朗國名為伊朗帝國（Imperial State of Iran，又譯伊朗王國）。

哈山仍效忠伊朗伊斯蘭共和國，但他向來主張推動改革，偶爾也會公開反對德黑蘭當局。

在伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）2021年禁止改革派人士參選總統後，哈山曾提出批評。

伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年因涉嫌違反服裝規定被捕並喪命後，這起事件引發伊朗全國抗議，哈山也曾要求對此進行究責。

哈山一名密友2015年告訴路透社，他是進步派神學家，尤其是在音樂、女權及社會自由方面；哈山還關注社群媒體上的潮流，對西方哲學和伊斯蘭思想抱持同等的興趣。

不過，伊朗去年12月至今年1月爆發自1979年革命以來最致命抗議動亂期間，哈山選擇支持德黑蘭當局。他指控暴徒是為以色列效力，參與挺政府遊行，並將部分暴力行為比做伊斯蘭國（Islamic State）的行徑。

以色列 伊朗 哈米尼

延伸閱讀

伊朗成立「臨時委員會」將選新最高領袖 川普願與新領導層對話

哈米尼時代終結 一次看懂如何選出伊朗新任最高領袖

末代國王之子促伊朗人抗議 籲剩餘官員不流血交出政權

哈米尼死於美以空襲 32年鐵腕統治伊朗畫下句號

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。