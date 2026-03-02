伊朗不被允許發展核武 美以軍事打擊法源依據與爭議一次看

美國聯手以色列大規模空襲伊朗之後，美國總統川普表示，發起軍事行動是為確保伊朗永遠無法擁有核子武器，使美國人民不受其威脅。從國際角度看，伊朗發展核武確實違反禁止核子擴散條約。

● 川普政府的行動主張：消除迫在眉睫威脅

川普（Donald Trump）過去就曾多次表態，在今年2月28日發布的影片中再度重申，伊朗永遠不能擁有核武。

美軍去年6月曾發起「午夜重錘行動」（OperationMidnight Hammer）空襲伊朗核計畫，川普指稱德黑蘭當局近期試圖重啟計畫，擁有的濃縮鈾足以製造10顆核彈，且濃度遠超民生所需。

川普在影片中提及，2月28日發動的空襲旨在「消除伊朗政權迫在眉睫的威脅，以保護美國人民」。他強調：「試想如果這個政權擁有核子武器，會有多麼膽大妄為...我們為每一位冒險確保子孫不受威脅的軍人祈禱。」

● 法源依據：總統統帥權與聯合國自衛權

針對此類軍事行動，川普政府主張在內、外法律上均有所依據：

在國內法方面，依據美國憲法第2條，總統作為三軍統帥，擁有指導軍事行動以推進國家利益的權力。川普政府及歷任總統常引用此條文，主張總統有權不經國會授權，針對「迫切威脅」或國家緊急狀態採取防衛性軍事行動。

在國際法方面，美、以兩國主要訴諸聯合國框架下的自衛權。聯合國憲章第51條明確指出，成員國在遭受武裝攻擊時擁有個人或集體自衛的固有權利。美方在安理會辯論中稱，此次打擊意在降低伊朗核武能力、防止未來威脅，屬「合法行動」；此外，美軍參與行動亦可視為基於以色列行使自衛權的「集體自衛」支援。

● 國際規範：NPT與核計畫疑雲

英國廣播公司新聞網（BBC News）分析，伊朗自2002年被發現擁有秘密核設施後，其意圖便備受懷疑。雖然伊朗堅稱計畫用於醫療、能源等民生用途，但其濃縮鈾水準已違反「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）。該條約允許各國發展和平用途的核技術，但嚴禁研發核武。

● 法律專家與國際社會的強烈質疑

儘管川普政府主張對伊朗的軍事行動於法有據，但法律專家、國會議員及國際社會仍存在3大質疑：

憲法權限爭議：批評者指出，美國憲法第1條將「宣戰權」明確授予國會。未經國會授權的持續性軍事行動，被認為有違憲之虞。

「預防性自衛」的正當性：聯合國專家指出，憲章第51條的自衛權僅限於回應「實際發生」或「即將發生」的攻擊。由於伊朗尚未以核武發動攻擊，「先發制人」或「預防性自衛」在現行國際法下仍具高度爭議。

外交手段是否窮盡：部分專家批評，美以聯手空襲是在外交談判進行期間發生，這削弱了軍事行動作為「最後手段」的正當性。

● 解析伊朗為何不被允許發展核武

英國廣播公司新聞網去年4月報導，分析了伊朗不被允許發展核武的國際因素。

伊朗始終堅稱核子計畫只用於民生用途，沒試圖發展核武，但許多國家以及國際原子能總署（IAEA）並不相信此一說法。

伊朗2002年被發現擁有秘密核設施，引起各界懷疑德黑蘭當局的意圖。

此事違反了伊朗和許多其他國家都簽署的禁止核子擴散條約。這項條約允許各國使用非軍事用途的核子技術，例如醫療、農業與能源，但不允許發展核武。