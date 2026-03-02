路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

有些白宮官員憂心，厭戰的選民更關心生活成本問題而非海外衝突之際，川普這種外交政策上的豪賭，可能破壞共和黨人保住國會控制權的機會。

川普在發動襲擊前四天發表國情咨文，提及醫療保健和生活負擔能力問題。共和黨策士葛弗雷（Rob Godfrey）表示：「國情咨文成功聚焦在民眾關心的生活負擔能力和經濟議題，但川普卻在幾天後於中東發動戰爭。這種反差令人感到震驚且眼花撩亂。讓期中選舉選民接受這種反差，是白宮必須在未來幾周進行的要務之一。」