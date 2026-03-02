快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普1日抵達美國白宮。美聯社
美國總統川普1日抵達美國白宮。美聯社

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

有些白宮官員憂心，厭戰的選民更關心生活成本問題而非海外衝突之際，川普這種外交政策上的豪賭，可能破壞共和黨人保住國會控制權的機會。

川普在發動襲擊前四天發表國情咨文，提及醫療保健和生活負擔能力問題。共和黨策士葛弗雷（Rob Godfrey）表示：「國情咨文成功聚焦在民眾關心的生活負擔能力和經濟議題，但川普卻在幾天後於中東發動戰爭。這種反差令人感到震驚且眼花撩亂。讓期中選舉選民接受這種反差，是白宮必須在未來幾周進行的要務之一。」

共和黨 川普 國情咨文

延伸閱讀

路透民調：43%美國人反對攻打伊朗、56%批川普「輕易用兵」

對伊朗動武引發質疑 川普政府將向國會說明

川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

攻伊算計／外媒：美要以打頭陣 隨後介入

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

曾被暗殺但先下手為強！川普：我趕在哈米尼得手前先收拾了他

ABC新聞華府首席特派員卡爾（Jonathan Karl）2日在X貼文說，他晚間與美國總統川普通話時，川普就伊朗最高領袖哈米尼之死，表示「我趕在他得手前，先收拾了他。他們試了兩次，但是是我先得手」。

被科威特友軍誤擊...美軍三架F-15戰機墜毀 機上共6位飛官均安全

督導美軍在中東作戰及軍事行動的美國中央司令部（USCENTCOM）2日聲明，3架美軍F-15「鷹式」戰機在科威特境內被誤擊墜毀，機上共6位飛官均安全彈射且狀況穩定。

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）2日聲明，已發射「柯蘭沙爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈，攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室。

以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡

以色列國防軍（IDF）表示今晨在黎巴嫩首都貝魯特鎖定1名真主黨（Hezbollah）高層恐怖份子發動空襲，隨後沙烏地阿拉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。