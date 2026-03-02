伊朗局勢升溫 北韓重啟核談判可能性引關注

專家與前官員指出，美國及以色列對伊朗發動軍事攻擊，將更加強化北韓領導人金正恩的核武野心。外界目前關注金正恩是否會重返與美國總統川普（Donald Trump）之間的談判桌。

路透社報導，儘管金正恩與川普在2018年及2019年舉行過兩次峰會，不過，用來解決平壤核武與彈道飛彈武裝問題的談判仍然破裂，而伊朗遭受攻擊可能促使北韓重新考慮談判可能。

這次美以空襲行動導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪生，而兩個月前，同樣缺乏核武嚇阻力的委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro），在川普下令的美國特種部隊突襲中被擒。

南韓大田大學教授、前國防部官員宋成鍾（SongSeong-jong，音譯）表示：「金正恩一定想，伊朗之所以遭受這樣的攻擊，就是因為沒有擁有核武。」

北韓外交部發言人昨天透過國營媒體發表聲明指出，鑑於美國具有「霸權又蠻橫」的本質，這次軍事行動勢在必行。

就在襲擊發生前幾天，金正恩還曾於上週黨代表大會宣布將增產核武，並且表態是否重新談判，還要取決於美國的態度，顯示他並未完全關閉對話大門。

北韓中央通信社（KCNA）引述金正恩說法報導：「如果美國能尊重我們國家的現有地位，並放棄與北韓對抗的政策...那麼我們與美國維持良好關係並沒有理由不可行。」

川普多次表示希望再度展開新一輪對話，外界推測，他3月31日至4月2日訪問中國期間，兩位領導人有望見面。

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「川普政府希望讓北韓這個被孤立國家明瞭的教訓很清楚，停止威脅美國及其盟友，並在為時不晚之前達成協議。」

不過，他還說，北韓在發展核彈頭與包含洲際彈道飛彈等領域的運載系統，遠比伊朗更為先進。