中東戰火升溫 阿曼附近海域油輪遭無人艇攻擊釀1死

阿曼當局今天表示，一艘油輪在首都馬斯開特附近海域遭到襲擊，引發爆炸及火災，並造成一人死亡。值此之際，伊朗正持續對波斯灣的美國盟友展開報復行動。

法新社報導，阿曼海事安全中心發布聲明指出：「懸掛馬紹爾群島共和國國旗的油輪MKDVYOM，在距離馬斯開特省52浬處的海域，遭到一艘無人艇攻擊，當時油輪載著大約5萬9463公噸的貨物。」

聲明補充道：「這起攻擊導致主輪機艙發生火災和爆炸，造成一名印度籍船員死亡。」