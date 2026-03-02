聽新聞
這次炮彈打到家門口！杜拜遭戰火波及 陸女急喊「怕死」戴頭盔頸枕打地鋪
以色列與美國聯手攻擊伊朗多地，伊朗隨即展開還擊，阿聯酋城市杜拜等地均受襲擊。在杜拜生活的一名中國女子因為害怕受傷，甚至戴著頭盔和頸枕睡覺，引起關注。
「大家這次切切實實聽到看到了戰火」
陸媒《瀟湘晨報》3月1日報導，在杜拜的中國人劉女士（化姓）表示，昨天（2月28日）戰火從阿布扎比蔓延到杜拜，空中導彈被攔截的聲音或遠或近持續不斷，「很悶的一聲，但是聲音很大」，有炮彈殘骸掉進了市區。
劉女士說，她在杜拜待了將近四年，杜拜之前一直是人們選擇避難的地方，但這次與以往不同，「炮彈打到家門口來了，大家這次切切實實聽到看到了戰火。」
剛開戰時劉女士的朋友還說出門應該沒關係，但是在昨晚連續的轟鳴和巨響下也徹夜難眠，他們的態度開始轉變。
準備能支撐兩個星期的食物和水 不敢靠近窗邊
報導指，劉女士採購了能支撐兩個星期的食物和水，同時備足藥物。因為床靠近窗戶，劉女士開始打地鋪睡覺，「有一次炮彈聲都震動了我家玻璃，我現在甚至不敢在窗邊往外看。」
即使在家中，劉女士也要給自己穿上「全副武裝」，她頸部套著頸枕，還翻出滑雪用的頭盔放在身邊，如果感到響聲離自己很近或者稍微靠近窗戶時，劉女士就會戴上頭盔。
「我怕死，我把能做的都做了」
劉女士還翻出了羽絨服，還準備了背包裝上食物、證件、藥物、現金等等。如果出現突發情況，她可以隨時立刻撤離。
劉女士將自己全副武裝的影片發布在社交平台，有網友認為她過度反應，劉女士表示，「我怕死，我把能做的都做了，盡人事聽天命。」
文章授權轉載自《香港01》
