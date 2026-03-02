聽新聞
0:00 / 0:00
震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品
卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。
該公司表示，他們重視與所有相關團體的關係，將在有最新消息時及時回報。
卡達是僅次於美國的全球最大LNG供應國，也是台灣LNG最大進口來源。荷姆茲海峽是運輸LNG必經之路。高盛集團指出，若停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。
經濟部今（2）日稍早表示，政府已採取能源來源多元化、長約採購及儲備安全存量等應對措施，去年原油與天然氣進口來源分別達 10 國與 14 國，且短期內抵港船隻均不受影響。經濟部已將興達電廠燃煤機組轉為備用，總計 13GW 燃煤容量隨時可扮演電力備援角色。此外，針對國際油價波動，將透過中油平穩機制減緩物價衝擊，確保國內能源供應與民生物價雙重穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。