震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
卡達能源表示，由於設施遭伊朗無人機攻擊，將暫停LNG和相關產品的生產。路透
卡達能源表示，由於設施遭伊朗無人機攻擊，將暫停LNG和相關產品的生產。路透

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

該公司表示，他們重視與所有相關團體的關係，將在有最新消息時及時回報。

卡達是僅次於美國的全球最大LNG供應國，也是台灣LNG最大進口來源。荷姆茲海峽是運輸LNG必經之路。高盛集團指出，若停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。

經濟部今（2）日稍早表示，政府已採取能源來源多元化、長約採購及儲備安全存量等應對措施，去年原油與天然氣進口來源分別達 10 國與 14 國，且短期內抵港船隻均不受影響。經濟部已將興達電廠燃煤機組轉為備用，總計 13GW 燃煤容量隨時可扮演電力備援角色。此外，針對國際油價波動，將透過中油平穩機制減緩物價衝擊，確保國內能源供應與民生物價雙重穩定。

無人機 國際油價 能源

