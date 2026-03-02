快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍中央司令部：3架美戰機遭科威特防空部隊誤擊墜毀 6名人員安全無虞

中央社／ 科威特市2日綜合外電報導
美軍中央司令部（CENTCOM）表示，昨天深夜有3架美國戰機在科威特上空，遭科威特防空部隊誤擊而墜毀。（路透）
美軍中央司令部（CENTCOM）表示，昨天深夜有3架美國戰機在科威特上空，遭科威特防空部隊誤擊而墜毀。（路透）

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，昨天深夜有3架美國戰機在科威特上空，遭科威特防空部隊誤擊而墜毀。事件發生時正在進行戰鬥，包括應對來自伊朗的攻擊。

法新社報導，美軍中央司令部今天表示：「3架支援『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）任務的美軍F-15E攻擊鷹式戰鬥機，在科威特上空因明顯友軍誤擊事件而墜毀。」

「在包含伊朗軍機、彈道飛彈、無人機攻擊的戰鬥期間，這些美國空軍戰機遭到科威特防空部隊誤擊墜落。」

美方並補充道，6名機組人員全數彈射逃生，安全無虞。

聲明指出：「科威特已承認這起事件，我們感謝科威特國防部隊在持續行動中所做的努力與支援。」

科威特國防部稍早表示，數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，機組人員全數生還。

上月28日，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗今天連續第3天鎖定波斯灣各地的美國盟友進行報復。

法新社記者目擊美國駐科威特大使館冒出黑煙。使館方面未宣布被擊中，但發布安全警示，呼籲民眾遠離。另外，一處美國基地與一座發電廠也淪為攻擊目標。

阿拉伯聯合大公國的阿布達比及杜拜，以及卡達首都杜哈、巴林首都麥納瑪也傳出爆炸聲響。

以色列 彈道飛彈 戰機

延伸閱讀

被科威特友軍誤擊...美軍三架F-15戰機墜毀 機上共6位飛官均安全

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

伊朗持續報復攻擊 傳美國駐科威特市大使館冒黑煙

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）2日聲明，已發射「柯蘭沙爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈，攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室。

以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡

以色列國防軍（IDF）表示今晨在黎巴嫩首都貝魯特鎖定1名真主黨（Hezbollah）高層恐怖份子發動空襲，隨後沙烏地阿拉...

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

曾被暗殺但先下手為強！川普：我趕在哈米尼得手前先收拾了他

ABC新聞華府首席特派員卡爾（Jonathan Karl）2日在X貼文說，他晚間與美國總統川普通話時，川普就伊朗最高領袖哈米尼之死，表示「我趕在他得手前，先收拾了他。他們試了兩次，但是是我先得手」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。