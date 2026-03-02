快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

義大利防長杜拜度假遇戰火 在野黨轟狀況外應下台

中央社／ 羅馬2日專電
義大利國防部長克羅塞托。(路透)
義大利國防部長克羅塞托在伊朗戰事爆發之際，與家人前往杜拜度假，引發義國政壇質疑「狀況外」。克羅塞托昨天已緊急搭軍機返回義大利，並強調是自費搭機，把家人留在杜拜，不過反對黨議員仍要求他下台負責。

美國、以色列2月28日向伊朗發動攻擊，中東多國機場關閉、航班停飛，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）恰好與家人在杜拜度假，無法在第一時間趕回參加義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）召開的緊急安全會議，引起義國反對黨抨擊。

克羅塞托昨天緊急搭乘軍機返國，根據義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，他先從杜拜乘車到阿曼的首都馬斯開特（Muscat），再搭乘義大利空軍的灣流G550型公務機返國。

報導指出，很少人知道克羅塞托在軍事衝突前離開羅馬，就連總理梅洛尼都感到驚訝，要求克羅塞托解釋。義大利反對黨民主黨（PD）、五星運動黨（5Star Movement）、綠色與左翼聯盟（Alleanza Verdi eSinistra）議員紛紛要求克羅塞托辭職負責。

克羅塞托在社群平台Ｘ表示，他把家人留在杜拜，獨自返回義大利工作，避免使其他人陷入更多危險。

克羅塞托強調他是「自費搭軍機」，他表示他出於自願選擇，向空軍支付公務航班乘客標準費用的3倍，避免有人指責他乘坐公務航班返國。

曾任義大利前總理的五星運動黨領袖孔蒂（Giuseppe Conte）表示，克羅塞托與其他遊客一樣，在錯誤時機選錯旅遊地點，這顯示儘管梅洛尼一再宣稱和美國總統川普有特殊交情，義大利政府對這波行動事前仍然毫不知情。

不少議員則批評此事讓「義大利變成全世界笑柄」。曾任義大利將軍的歐洲議員瓦納奇（RobertoVannacci）說，克羅塞托是全世界唯一一個在戰爭爆發時前往該區度假的國防部長，讓義大利還要上演一齣「搶救克羅塞托大兵」戲碼。

