聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗再朝以色列射彈 革命衛隊稱鎖定內唐雅胡辦公室
伊朗革命衛隊今天表示，他們發射飛彈攻擊以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室，以及以色列空軍司令總部。
法新社報導，根據法斯通訊社（Fars news agency）刊載的革命衛隊（Revolutionary Guards）聲明：「猶太復國主義政權罪犯總理的辦公室，以及該政權的空軍司令總部遭到鎖定。」
聲明並稱，這次攻擊使用了凱巴飛彈（Kheibar）。
上月28日，以色列與美國聯手對伊朗發動規模前所未見的攻擊行動。伊朗則朝中東各地發射飛彈來回應。
法新社記者稍早回報，耶路撒冷（Jerusalem）上空又傳出一系列爆炸聲響。以色列軍方則稱偵測到伊朗再度發射飛彈。
伊朗革命衛隊不久前剛表示，他們發射飛彈空襲特拉維夫（Tel Aviv）的以色列政府大樓，以及海法（Haifa）的維安及軍事中心，並對東耶路撒冷進行攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。