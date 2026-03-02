快訊

伊朗再朝以色列射彈 革命衛隊稱鎖定內唐雅胡辦公室

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導
以色列總理內唐雅胡。(美聯社)
以色列總理內唐雅胡。(美聯社)

伊朗革命衛隊今天表示，他們發射飛彈攻擊以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室，以及以色列空軍司令總部。

法新社報導，根據法斯通訊社（Fars news agency）刊載的革命衛隊（Revolution­ary Guards）聲明：「猶太復國主義政權罪犯總理的辦公室，以及該政權的空軍司令總部遭到鎖定。」

聲明並稱，這次攻擊使用了凱巴飛彈（Kheibar）。

上月28日，以色列與美國聯手對伊朗發動規模前所未見的攻擊行動。伊朗則朝中東各地發射飛彈來回應。

法新社記者稍早回報，耶路撒冷（Jerusalem）上空又傳出一系列爆炸聲響。以色列軍方則稱偵測到伊朗再度發射飛彈。

伊朗革命衛隊不久前剛表示，他們發射飛彈空襲特拉維夫（Tel Aviv）的以色列政府大樓，以及海法（Haifa）的維安及軍事中心，並對東耶路撒冷進行攻擊。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

曾被暗殺但先下手為強！川普：我趕在哈米尼得手前先收拾了他

ABC新聞華府首席特派員卡爾（Jonathan Karl）2日在X貼文說，他晚間與美國總統川普通話時，川普就伊朗最高領袖哈米尼之死，表示「我趕在他得手前，先收拾了他。他們試了兩次，但是是我先得手」。

被科威特友軍誤擊...美軍三架F-15戰機墜毀 機上共6位飛官均安全

督導美軍在中東作戰及軍事行動的美國中央司令部（USCENTCOM）2日聲明，3架美軍F-15「鷹式」戰機在科威特境內被誤擊墜毀，機上共6位飛官均安全彈射且狀況穩定。

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）2日聲明，已發射「柯蘭沙爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈，攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室。

以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡

以色列國防軍（IDF）表示今晨在黎巴嫩首都貝魯特鎖定1名真主黨（Hezbollah）高層恐怖份子發動空襲，隨後沙烏地阿拉...

