快訊

芬蘭總統論美伊開戰：國際行動規則正在重寫

中央社／ 赫爾辛基2日專電
芬蘭總統史塔布(中)。(歐新社)
美、以聯手空襲伊朗，震驚國際社會。芬蘭總統史塔布直言，美國總統川普此次完全跳過聯合國授權或傳統盟友背書，顯示國際行動規則正在重寫，而開火的核心意圖在於阻止伊朗即將擁有直接威脅以色列的核武。

美、以空襲伊朗消息傳出後數小時，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）28日早上接受芬蘭國家廣播公司（Yle）旗艦晨間節目Ykkösaamu訪問時表示，芬蘭大使館回報，美、以兩國對伊朗境內約30處目標發動攻擊。他形容此役是去年那場為期12天以伊衝突的某種延續，中東情勢本就脆弱，如今更岌岌可危。

據赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）對這則電視訪問的報導，史塔布總統特別點出這次行動在國際法層面的非常規性。他說，過去此類軍事打擊通常須尋求聯合國授權，至少也要徵得盟友背書；這一次，華府既未知會聯合國，也未徵詢任何盟友。他判斷，川普必然排除一切居間斡旋，堅持由美伊兩國直接談判。

史塔布說，評估現有情勢，伊朗距離擁有核武僅約4至6個月，這次行動顯然意在阻止這個時間點到來。他直言，以色列最大的恐懼，正是伊朗將核武對準自己。

史塔布也觀察俄羅斯的反應恐難有實質影響。他直言，川普已3度繞過盟友單獨行動—去年6月的12天以伊衝突、今年1月突襲委內瑞拉、以及這次空襲伊朗；俄羅斯也多次保持沉默，這說明俄羅斯在國際政治的影響力已大不如前。

中東地區整體情勢，史塔布描述為「脆弱」。加薩停火協議已出現裂痕；黎巴嫩再現空襲；沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國之間也存在緊張；伊朗的代理組織胡塞武裝、哈馬斯與真主黨，在美以持續打擊下戰力已大幅削弱。他暗示，部分阿拉伯國家或許樂見這場攻擊發生。

伊朗隨後對以色列及波斯灣多國展開反擊，局勢持續升溫。史塔布昨天在社群平台X發文，直接譴責伊朗：「芬蘭譴責伊朗對區域各國發動的非法、恣意攻擊。就連致力於推動外交解決方案的人士，如今也成了攻擊目標。攻擊必須停止，整個區域的平民都必須受到保護。」

他在專訪中以更宏觀的視角結語，一旦國際規則遭到破壞，權力真空隨之而生，「這類攻擊才會成為可能」。他說，這不只是一場中東衝突，而是世界政治的基本邏輯正在改變。

俄羅斯 川普 芬蘭

