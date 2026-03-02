快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

曾被暗殺但先下手為強！川普：我趕在哈米尼得手前先收拾了他

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普表示，他趕在哈米尼得手前，先解決掉他。法新社
美國總統川普表示，他趕在哈米尼得手前，先解決掉他。法新社

ABC新聞華府首席特派員卡爾（Jonathan Karl）2日在X貼文說，他晚間與美國總統川普通話時，川普就伊朗最高領袖哈米尼之死，表示「我趕在他得手前，先收拾了他。他們試了兩次，但是是我先得手」。

川普指的是，美國情治單位相信，伊朗當局試圖在2024年解決川普。

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

川普對伊朗接班人選說法不一 德黑蘭政局走勢難料

哈米尼心腹打臉川普！稱伊朗不會與美國談判 嗆美軍「為以色列犧牲」

哈米尼之死能否促成政權更迭？美官員多持懷疑態度

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

相關新聞

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）2日聲明，已發射「柯蘭沙爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈，攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室。

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡

以色列國防軍（IDF）表示今晨在黎巴嫩首都貝魯特鎖定1名真主黨（Hezbollah）高層恐怖份子發動空襲，隨後沙烏地阿拉...

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

曾被暗殺但先下手為強！川普：我趕在哈米尼得手前先收拾了他

ABC新聞華府首席特派員卡爾（Jonathan Karl）2日在X貼文說，他晚間與美國總統川普通話時，川普就伊朗最高領袖哈米尼之死，表示「我趕在他得手前，先收拾了他。他們試了兩次，但是是我先得手」。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。