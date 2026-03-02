聽新聞
以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡
以色列國防軍（IDF）表示今晨在黎巴嫩首都貝魯特鎖定1名真主黨（Hezbollah）高層恐怖份子發動空襲，隨後沙烏地阿拉伯媒體披露，這名真主黨領袖據說命喪以軍攻擊。
沙國新聞頻道哈達斯電視台（Al Hadath）率先披露黎巴嫩真主黨國會黨團領袖拉德（Mohammad Raad）疑似命喪以軍空襲的消息。
以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，以色列國防軍表示，這次精準打擊主要是報復黎巴嫩夜間向以國北部射彈。黎巴嫩此舉旨在回應86歲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美以空襲。
以色列國防軍表示已在貝魯特襲擊數名真主黨高層恐怖分子，並於黎國南部擊斃1名「真主黨核心恐怖分子」，但並未透露遭鎖定對象的姓名。
