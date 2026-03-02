聽新聞
伊朗稱核設施遭美以襲擊 國際原能總署警告放射物質外洩風險
英國天空新聞報導，伊朗駐國際原子能總署（IAEA）大使表示，伊朗中部納坦茲核設施1日遭美國和以色列空襲。IAEA警告，「不排除發生放射性物質洩漏並造成嚴重後果的可能性」。
IAEA署長葛羅西表示這個狀況「非常令人憂心」，並稱IAEA尚無法聯絡到伊朗當局，但會持續嘗試。
葛羅西表示：「目前為止，尚未偵測到與伊朗接壤國家放射性物質水平高於往常的現象。」
美國和以色列去年6月也曾打擊該設施。
