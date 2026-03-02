美以襲伊朗 紅新月會指已555死、官員稱核設施遇襲

人道救援組織「伊朗紅新月會」今天表示，美國與以色列兩天前展開的空襲，已在伊朗全境造成555人死亡。伊朗官員則說，境內的納坦茲核設施遭到美以聯手的空襲擊中。

法新社報導，伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）在通訊應用程式Telegram發文指出：「在猶太復國主義者與美國對我國多個地區發動恐攻後，截至目前共有131座城市受影響，令人遺憾的是，我們已有555位同胞喪生。」

伊朗學生通訊社（ISNA）今天指出，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的德黑蘭古列斯坦宮（Golestan Palace）在昨晚的空襲中受損。

與此同時，伊朗駐聯合國（UN）原子能監督機構「國際原子能總署」（IAEA）的大使納加菲（RezaNajafi）今天表示，伊朗位於納坦茲（Natanz）的大型核設施在美以兩國對伊朗的軍事行動中遭到攻擊。

他在該署35個理事國的會議上對記者說：「他們昨天再次攻擊伊朗和平且受到保護的核設施。」被路透社記者問及哪些設施被攻擊時，納加菲回答：「納坦茲。」

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）則表示，中東局勢「非常令人擔憂」，呼籲各方「保持最大限度的克制」。