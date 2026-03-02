快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

美以襲伊朗 紅新月會指已555死、官員稱核設施遇襲

中央社／ 德黑蘭/維也納2日綜合外電報導

人道救援組織「伊朗紅新月會」今天表示，美國與以色列兩天前展開的空襲，已在伊朗全境造成555人死亡。伊朗官員則說，境內的納坦茲核設施遭到美以聯手的空襲擊中。

法新社報導，伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）在通訊應用程式Telegram發文指出：「在猶太復國主義者與美國對我國多個地區發動恐攻後，截至目前共有131座城市受影響，令人遺憾的是，我們已有555位同胞喪生。」

伊朗學生通訊社（ISNA）今天指出，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的德黑蘭古列斯坦宮（Golestan Palace）在昨晚的空襲中受損。

與此同時，伊朗駐聯合國（UN）原子能監督機構「國際原子能總署」（IAEA）的大使納加菲（RezaNajafi）今天表示，伊朗位於納坦茲（Natanz）的大型核設施在美以兩國對伊朗的軍事行動中遭到攻擊。

他在該署35個理事國的會議上對記者說：「他們昨天再次攻擊伊朗和平且受到保護的核設施。」被路透社記者問及哪些設施被攻擊時，納加菲回答：「納坦茲。」

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）則表示，中東局勢「非常令人擔憂」，呼籲各方「保持最大限度的克制」。

美國 應用程式 核設施

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

曾被暗殺但先下手為強！川普：我趕在哈米尼得手前先收拾了他

ABC新聞華府首席特派員卡爾（Jonathan Karl）2日在X貼文說，他晚間與美國總統川普通話時，川普就伊朗最高領袖哈米尼之死，表示「我趕在他得手前，先收拾了他。他們試了兩次，但是是我先得手」。

被科威特友軍誤擊...美軍三架F-15戰機墜毀 機上共6位飛官均安全

督導美軍在中東作戰及軍事行動的美國中央司令部（USCENTCOM）2日聲明，3架美軍F-15「鷹式」戰機在科威特境內被誤擊墜毀，機上共6位飛官均安全彈射且狀況穩定。

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）2日聲明，已發射「柯蘭沙爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈，攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室。

以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡

以色列國防軍（IDF）表示今晨在黎巴嫩首都貝魯特鎖定1名真主黨（Hezbollah）高層恐怖份子發動空襲，隨後沙烏地阿拉...

