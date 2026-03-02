戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一架戰機在科威特境內的美國空軍基地附近墜毀。

根據科威特國防部發言人的聲明：「數架美軍戰機於今晨墜毀，確認所有機組人員均生還。」聲明並強調當局正在調查事故原因。

聲明指出，「當局隨即展開搜救，救出機上人員並送往醫院接受檢查和治療」，並表示傷者的情況穩定。

稍早網路上流傳影片，顯示一架噴射機起火、失控墜落，飛行員跳傘逃生。

美國有線電視新聞網（CNN）對相關影像進行地理定位，顯示戰機墜落地點距離美國在科威特的賽勒姆基地（Ali Al Salem Base）不到10公里。

目前尚不清楚這架戰機墜毀原因，也不確定它是屬於哪一國空軍所有。

CNN分析影片畫面指出，這架雙發動機戰機外型與F-15E或F/A-18相符。科威特也有F/A-18戰機。

CNN已向美軍中央司令部（CENTCOM）詢問戰機墜毀一事。