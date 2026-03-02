快訊

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

中央社／ 科威特市1日綜合外電報導
科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一架戰機在科威特境內的美國空軍基地附近墜毀。圖為2月28日的美軍航艦「林肯號」甲板上F/A-18「超級大黃蜂」。法新社
科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一架戰機在科威特境內的美國空軍基地附近墜毀。圖為2月28日的美軍航艦「林肯號」甲板上F/A-18「超級大黃蜂」。法新社

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一架戰機在科威特境內的美國空軍基地附近墜毀。

根據科威特國防部發言人的聲明：「數架美軍戰機於今晨墜毀，確認所有機組人員均生還。」聲明並強調當局正在調查事故原因。

聲明指出，「當局隨即展開搜救，救出機上人員並送往醫院接受檢查和治療」，並表示傷者的情況穩定。

稍早網路上流傳影片，顯示一架噴射機起火、失控墜落，飛行員跳傘逃生。

美國有線電視新聞網（CNN）對相關影像進行地理定位，顯示戰機墜落地點距離美國在科威特的賽勒姆基地（Ali Al Salem Base）不到10公里。

目前尚不清楚這架戰機墜毀原因，也不確定它是屬於哪一國空軍所有。

CNN分析影片畫面指出，這架雙發動機戰機外型與F-15E或F/A-18相符。科威特也有F/A-18戰機。

CNN已向美軍中央司令部（CENTCOM）詢問戰機墜毀一事。

國防部 戰機 美國

延伸閱讀

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

伊朗持續報復攻擊 傳美國駐科威特市大使館冒黑煙

影／科威特驚傳戰機墜毀影片曝！網傳：美軍F-15遭「友軍誤擊」

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

相關新聞

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

沙國最大煉油廠傳遭空襲而預防性關閉 損失影響評估中

知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工55萬桶原油。

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。