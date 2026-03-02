大陸公民在伊朗遇難 外交部對戰事升級表達關切

美國與以色列2月28日對伊朗發動戰事，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在空襲中身亡。中國外交部週一（3月2日）指出，至少有1名中國公民在伊朗德黑蘭身亡，並對戰事可能外溢表達關切。中方稍早在週日（1日）曾發聲明譴責美以在伊朗的行動「嚴重侵犯伊朗主權和安全」、「踐踏《聯合國憲章》宗旨原則」，呼籲各方立即停止軍事行動。

中國駐聯合國代表傅聰週日在聯合國緊急安全會議中表示，「伊朗和其他地區國家的主權、安全和領土完整必須得到尊重」；中方對中東局勢驟然升級「深表關切」，呼籲各方「盡快恢復對話談判，回到政治解決的正確軌道上來」。

伊朗為中國在中東地區的重要戰略夥伴。根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）數據，伊朗約九成石油出口至中國。西方國家曾批評，中國購買伊朗石油協助其規避制裁，而中國則主張這屬於合法的主權貿易，並拒絕接受其所謂的美國單方面施壓。

中國國有企業也長期投資伊朗基礎建設，並提供伊朗政府用於鎮壓示威的內容審查與網路監控技術。伊朗在2023年加入由中國與俄羅斯主導的上海合作組織，隔年並受中國支持成為金磚國家成員。

專家：美國試圖遏制中國全球影響力

據德國網媒China.Table報導，華府智庫哈德遜研究所中國問題專家裡布瓦（Zineb Riboua）說：「伊朗問題從來不只關乎伊朗。」裡指出，川普此次行動顯示，他已理解到「德黑蘭是通往太平洋的第一步」。

根據裡布瓦在〈伊朗問題就是中國問題〉一文的分析，此次行動是美國遏制中國全球影響力的整體戰略一環；若華府促成伊朗政權更迭，北京將失去在中東的關鍵盟友，使美國得以將軍事資源轉向印太地區。

也有學者持相反看法。英國埃克塞特大學的中國中東政策專家吉塞利（Andrea Ghiselli）認為，中國未必是輸家，反而可能從近期局勢之中獲益。

他指出，美軍可能因大量消耗飛彈庫存，短期內實力受損；與此同時，中國能源供應可能也不會因伊朗石油受阻而面臨嚴重衝擊，因中國近年已建立戰略儲油，並快速推動電力與能源轉型。

此外，加拿大《環球郵報》分析指出，美國對伊朗的行動恐怕會進一步鞏固北京作為「負責任的全球超級大國」的形象，但目前中國也未能展現以軍事行動支持盟友的能力。

《南華早報》引述上海外國語大學中東問題專家溫少彪觀點認為，美國和以色列可能會積極推動伊朗走向「親西方」路線，但中國的經濟影響力仍然能確保中伊經濟夥伴關係的延續。他分析，如果伊朗轉型為開放型經濟，就不會拒絕與中國進行貿易；此外，「如果建立親西方政府、美國解除對伊朗的制裁，實際上會促進中國在伊朗的投資」。

哈梅內伊遭擊殺，部分海外中國異議人士感到受鼓舞。史丹佛大學的中國政治學者吳國光在X平台發文表示：「我要落淚了，希望中國同胞在短期的未來，也能慶祝這樣的一天。」

不過，芝加哥大學中國研究員王亞秋在X平台表示，看到又一個中共次要盟友可能倒下，「確實令人振奮」，但若「美國日益走向威權、國際秩序淪為弱肉強食的叢林法則」，未必有助於中國的政治自由。

