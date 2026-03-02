聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
AWS的服務中斷，因阿聯一處資料中心遭物體擊中而起火。路透
AWS的服務中斷，因阿聯一處資料中心遭物體擊中而起火。路透

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

彭博資訊報導，AWS指出，這起事件大約發生在杜拜當地時間1日下午4時30分，影響旗下一座資料中心的運作。據網站所述，消防單位滅火時切斷該設施的電力。該公司也在另一篇貼文表示，正調查巴林的連網與電力問題。

儘管這起事件的起因，是否與美國與伊朗的衝突有關，仍不明朗，但火災發生的時點，與伊朗因遭受美國、以色列聯合空襲，導致最高領袖哈米尼等高階官員身亡，進而對阿聯報復性發射物體，落在同一日。

AWS貼文表示，「我們其中一個可用區域...受到擊中該資料中心的物體波及，引發火星與火勢」。根據杜拜時間2日上午10時46分的更新資訊，另一個區域的資料中心，受到當地電力問題影響。一名亞馬遜的代表拒絕置評。

伊朗的報復行動已衝擊中東地區，對美軍基地與美方在中東的盟邦，如阿聯、卡達、科威特、沙烏地阿拉伯，發動一波波的飛彈與無人機攻擊。

AWS的資料中心遍及全球39個地區，共劃分為123個可用區域；在阿聯的客戶包括AI Ghurair投資公司、杜拜伊斯蘭銀行。

彭博 美國 哈米尼

延伸閱讀

波灣多國遇襲 阿聯關閉使館抗議伊朗飛彈無人機攻擊

伊朗報復襲擊中東多國 波及帆船飯店

伊朗反擊美以空襲 阿曼首遭攻擊、杜拜與卡達再傳巨響

杜拜等中東樞紐停擺 全球航班陷數年最嚴重亂象

相關新聞

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

沙國最大煉油廠傳遭空襲而預防性關閉 損失影響評估中

知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工55萬桶原油。

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。