「不可能全面開戰」美、以聯手襲擊伊朗 跌破眾多大陸專家眼鏡

2月28日，美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼隨後被證實在襲擊中身亡。事件震撼全球，同時也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。

在美國正式採取行動前，多位中國學者都曾公開表示，美國對伊朗發動「全面戰爭」的可能性較低，並指華府在軍事成本、區域風險與國內政治壓力等因素下，未必具備長期開戰條件。

中國國防大學教授、大校李莉就曾在節目中分析稱，「只要美國點燃中東，伊朗半小時就能把以色列滅掉」。李莉強調，美方若動武將面臨強力反擊。李莉相關言論在美國發動突襲後被網友大量轉傳，有網友諷刺「反向預測沒有一次不準」、「反著聽就對了」。

大陸國防大學另一位知名教授、少將金一南亦曾指出，「美國想利用軍事手段解決伊朗，但從現實和政治角度來看困難重重。對伊朗動武是對美國軍事能力的極大考驗。」

不過，在軍事行動發生後，部分網路流傳內容將上述學者的分析概括為「美國不會動武」。對此，復旦大學教授沈逸則在微博發文澄清，他此前討論的重點在於分析全面戰爭的風險與利弊，而非對是否開戰作出直接預測。有網友挖出，沈逸日前曾表示，美國不敢對伊朗動武，全面開戰絕無可能。

此外，環球時報前總編輯胡錫進2月28日上午也曾在微博發布影片大談當前中東局勢，他當時信誓旦旦稱，哈米尼「是安全的」，並指美以的斬首行動未果。但不久後伊朗方面就證實哈米尼已遇襲身亡，胡錫進這則影片隨後悄悄下架。

不過胡錫進並不氣餒，近日仍持續向網友解析當前中東情勢。2日下午，胡錫進在其個人微博發文批評「美國這次幹得太沒道德了」。美國作為絕對占優勢的大國，對伊朗不宣而戰，還直接擊殺伊朗的最高領導人和核心官員。他再度預言，「等著瞧吧，伊朗戰爭最終很可能給美國和特朗普（川普）都惹一身騷」。