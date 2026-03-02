快訊

「不可能全面開戰」美、以聯手襲擊伊朗 跌破眾多大陸專家眼鏡

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）
2月28日，美國以色列伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼隨後被證實在襲擊中身亡。事件震撼全球，同時也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。

在美國正式採取行動前，多位中國學者都曾公開表示，美國對伊朗發動「全面戰爭」的可能性較低，並指華府在軍事成本、區域風險與國內政治壓力等因素下，未必具備長期開戰條件。

中國國防大學教授、大校李莉就曾在節目中分析稱，「只要美國點燃中東，伊朗半小時就能把以色列滅掉」。李莉強調，美方若動武將面臨強力反擊。李莉相關言論在美國發動突襲後被網友大量轉傳，有網友諷刺「反向預測沒有一次不準」、「反著聽就對了」。

大陸國防大學另一位知名教授、少將金一南亦曾指出，「美國想利用軍事手段解決伊朗，但從現實和政治角度來看困難重重。對伊朗動武是對美國軍事能力的極大考驗。」

不過，在軍事行動發生後，部分網路流傳內容將上述學者的分析概括為「美國不會動武」。對此，復旦大學教授沈逸則在微博發文澄清，他此前討論的重點在於分析全面戰爭的風險與利弊，而非對是否開戰作出直接預測。有網友挖出，沈逸日前曾表示，美國不敢對伊朗動武，全面開戰絕無可能。

此外，環球時報前總編輯胡錫進2月28日上午也曾在微博發布影片大談當前中東局勢，他當時信誓旦旦稱，哈米尼「是安全的」，並指美以的斬首行動未果。但不久後伊朗方面就證實哈米尼已遇襲身亡，胡錫進這則影片隨後悄悄下架。

不過胡錫進並不氣餒，近日仍持續向網友解析當前中東情勢。2日下午，胡錫進在其個人微博發文批評「美國這次幹得太沒道德了」。美國作為絕對占優勢的大國，對伊朗不宣而戰，還直接擊殺伊朗的最高領導人和核心官員。他再度預言，「等著瞧吧，伊朗戰爭最終很可能給美國和特朗普（川普）都惹一身騷」。

美以趁伊朗積弱下手 恐變成長期戰爭

伊朗領導人喪命 中國輿論聚焦情報系統遭嚴重滲透

美以攻伊哈米尼喪命...胡錫進：無論誰上台 伊朗恐長期動盪

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

沙國最大煉油廠傳遭空襲而預防性關閉 損失影響評估中

知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工55萬桶原油。

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一...

