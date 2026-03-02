陸外交部證實已有3000多名大陸民眾自伊朗撤離 1人不幸罹難

快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部網站）
3月2日，大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上證實，已有3,000多位大陸民眾撤離伊朗，一人死亡。毛寧表示，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸喪生。外交部已指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。

毛寧表示，截至北京時間3月2日，已經有3,000餘名中國公民自伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作小組接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。她重申，考慮到伊朗當前嚴峻的安全情勢，再次鄭重提醒，在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。

另據21世紀報導，受到伊朗報復攻擊，當地許多大陸民眾在地下室躲避。上海女孩小潔。她本來是來杜拜遊玩，計劃搭乘3月1日凌晨的阿聯酋航空航班回上海。 但2月28日下午，看到官方通知所有往返杜拜的航班取消後，她趕緊續訂了飯店，再也不敢出門。

小潔表示，外面常傳來不明聲響，她分不清是不是爆炸。 2月28日晚，手機多次響起警報，每次響起，大家就急匆匆往樓下跑，酒店服務員則有序地將住客帶往地下室，那裡早已備好椅子和沙灘床，供人休息。從2月28日起，她幾乎足不出戶，只在超市買了些泡麵和零食，便一直窩在旅館裡。

從杭州來杜拜旅遊的喬明一家四口，同樣被困在飯店。兩個孩子一個9歲，一個3歲，眼看就要開學，喬明心急如焚，想帶他們杭州上學，可目前航班全面取消，全家束手無策。因聯絡不上航空公司，他加入了滯留杜拜的同胞互助群，目前群組裡有388人，不斷更新各自飯店附近的情況、航班動態。大家情緒都很複雜，有人焦急回國上學、工作，也有人努力平復心情，把這當作意外的假期。

伊朗 德黑蘭 杜拜 中國

美伊戰火延燒…陸客滯留中東各國困境曝 酒店房租狂漲、改簽機票慘延期

美伊衝突恐影響月底川習會？陸外交部：中美保持溝通中

美以攻伊朗／中使館人員赴伊、以、埃口岸接應撤僑

美以攻伊朗／中多家航司應變 中東航線免費退改票

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

沙國最大煉油廠傳遭空襲而預防性關閉 損失影響評估中

知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工55萬桶原油。

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一...

