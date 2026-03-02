陸外交部證實已有3000多名大陸民眾自伊朗撤離 1人不幸罹難

3月2日，大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上證實，已有3,000多位大陸民眾撤離伊朗，一人死亡。毛寧表示，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸喪生。外交部已指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。

毛寧表示，截至北京時間3月2日，已經有3,000餘名中國公民自伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作小組接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。她重申，考慮到伊朗當前嚴峻的安全情勢，再次鄭重提醒，在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。

另據21世紀報導，受到伊朗報復攻擊，當地許多大陸民眾在地下室躲避。上海女孩小潔。她本來是來杜拜遊玩，計劃搭乘3月1日凌晨的阿聯酋航空航班回上海。 但2月28日下午，看到官方通知所有往返杜拜的航班取消後，她趕緊續訂了飯店，再也不敢出門。

小潔表示，外面常傳來不明聲響，她分不清是不是爆炸。 2月28日晚，手機多次響起警報，每次響起，大家就急匆匆往樓下跑，酒店服務員則有序地將住客帶往地下室，那裡早已備好椅子和沙灘床，供人休息。從2月28日起，她幾乎足不出戶，只在超市買了些泡麵和零食，便一直窩在旅館裡。

從杭州來杜拜旅遊的喬明一家四口，同樣被困在飯店。兩個孩子一個9歲，一個3歲，眼看就要開學，喬明心急如焚，想帶他們杭州上學，可目前航班全面取消，全家束手無策。因聯絡不上航空公司，他加入了滯留杜拜的同胞互助群，目前群組裡有388人，不斷更新各自飯店附近的情況、航班動態。大家情緒都很複雜，有人焦急回國上學、工作，也有人努力平復心情，把這當作意外的假期。