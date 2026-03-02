快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
去年10月南韓釜山的川習會資料照。路透
去年10月南韓釜山的川習會資料照。路透

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

美國智庫哈德遜研究所的研究員里布瓦（Zineb Riboua）認為，史詩怒火行動戳破了弱勢總統的傳統認知，長期而言，可能釋放出美國資源、改寫台灣情勢。里布瓦表示：「華府每多花一年應付德黑蘭當局，北京又多在太平洋賺到一年時間，中東的方向將決定，在中國對台動武的本世紀關鍵衝突中，美國能否獲勝」。

先前傳出美國延後對台軍售，里布瓦指出，「攻擊伊朗前，（美國）扣下軍售案看似投降」，「如今可以重新定義為居於優勢的刻意讓步，這是川普選擇給予的禮物，而非習近平強索而來。...川普基本上能走到北京說『我才剷平了貴國盟友的空防，但我對台灣仍有所節制。我們來談談這種克制的價值』。」

企業顧問商榮鼎集團（Rhodium Group）的中國專家克拉茨說，儘管美國行動的目標不明，但確實有切斷中國盟邦網路的效應，現在中國的親密盟友僅剩俄國與北韓。

以色列 川普 華府

延伸閱讀

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

美以攻擊伊朗 台學者：讓美國可把主戰場拉回印太

美「斬首」哈米尼得逞 專家：北京為伊朗強出頭可能性低

美以攻擊伊朗 學者：川習「大交易」可能性降低

相關新聞

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

沙國最大煉油廠傳遭空襲而預防性關閉 損失影響評估中

知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工55萬桶原油。

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。