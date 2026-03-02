美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

美國智庫哈德遜研究所的研究員里布瓦（Zineb Riboua）認為，史詩怒火行動戳破了弱勢總統的傳統認知，長期而言，可能釋放出美國資源、改寫台灣情勢。里布瓦表示：「華府每多花一年應付德黑蘭當局，北京又多在太平洋賺到一年時間，中東的方向將決定，在中國對台動武的本世紀關鍵衝突中，美國能否獲勝」。

先前傳出美國延後對台軍售，里布瓦指出，「攻擊伊朗前，（美國）扣下軍售案看似投降」，「如今可以重新定義為居於優勢的刻意讓步，這是川普選擇給予的禮物，而非習近平強索而來。...川普基本上能走到北京說『我才剷平了貴國盟友的空防，但我對台灣仍有所節制。我們來談談這種克制的價值』。」

企業顧問商榮鼎集團（Rhodium Group）的中國專家克拉茨說，儘管美國行動的目標不明，但確實有切斷中國盟邦網路的效應，現在中國的親密盟友僅剩俄國與北韓。