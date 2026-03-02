聽新聞
沙國最大煉油廠傳遭空襲而預防性關閉 損失影響評估中
知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工55萬桶原油。
據匿名知情人士指出，Aramco 2日稍早預防性關閉了這座波斯灣的煉油廠，並正在評估損失。據了解，廠區內火勢已獲得控制。Aramco媒體辦公室和沙國政府都並未立即回應置評請求。
在上周末美國和以色列襲擊伊朗、德黑蘭也對周邊國家發射數百枚飛彈和無人機做為報復後，倫敦布蘭特原油價格已大漲9.7%。油市擔心主要能源基礎設施遭襲的惡夢成真。隨著緊張局勢升級，關鍵的荷姆茲海峽航運已幾乎全面中斷。
