快訊

沙國最大煉油廠傳遭空襲而預防性關閉 損失影響評估中

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Aramco據悉已預防性關閉最大煉油廠之一的拉斯坦努拉煉油廠，因廠區遭到一架無人機襲擊。路透
知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工55萬桶原油。

據匿名知情人士指出，Aramco 2日稍早預防性關閉了這座波斯灣的煉油廠，並正在評估損失。據了解，廠區內火勢已獲得控制。Aramco媒體辦公室和沙國政府都並未立即回應置評請求。

在上周末美國以色列襲擊伊朗、德黑蘭也對周邊國家發射數百枚飛彈和無人機做為報復後，倫敦布蘭特原油價格已大漲9.7%。油市擔心主要能源基礎設施遭襲的惡夢成真。隨著緊張局勢升級，關鍵的荷姆茲海峽航運已幾乎全面中斷。

以色列 美國 基礎設施

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

美對伊朗行動的終極盤算是大陸？智庫研究員曝1事

美國和以色列聯手攻擊伊朗，有專家認為，這場行動的真正目標是衝著中國大陸而來，北京花費大量時間和金錢，把伊朗打造成結構資產。有鑑於此，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是美國首場軍事行動，要切斷這個資產。川普當局直接攻擊伊朗，正在拆解中國在中東架構的重要支柱。

戰機在科威特美軍基地附近墜毀 飛行員逃生影像曝光

科威特政府表示數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，CNN網站稍早也播出墜機影像，同時指出，在伊朗官員說不會和美國談判之際，一...

