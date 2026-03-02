德總理籲伊朗停止無差別攻擊 預估神權統治將結束

德國總理梅爾茨今天呼籲伊朗「立即停止」其「無差別攻擊」，並預測隨著伊朗最高領袖哈米尼去世，伊朗神職領袖的統治即將結束。

法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林舉行的記者會上表示，德國與伊朗人民一同感到「如釋重負」，能看到神權統治終結。

不過，他也提醒，由美國及以色列對德黑蘭發動的空襲造成哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，讓伊朗走向「不確定的未來」。

梅爾茨證實，他將於3日依原定計畫前往華府，並將與美國總統川普（Donald Trump）討論中東局勢發展。

另外，路透社報導，梅爾茨呼籲美國及歐洲夥伴，開始規劃伊朗及該區未來發展。他表示，在美國與以色列空襲造成哈米尼身亡後，伊朗人民值得擁有更好的未來。