聽新聞
0:00 / 0:00
德總理籲伊朗停止無差別攻擊 預估神權統治將結束
德國總理梅爾茨今天呼籲伊朗「立即停止」其「無差別攻擊」，並預測隨著伊朗最高領袖哈米尼去世，伊朗神職領袖的統治即將結束。
法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林舉行的記者會上表示，德國與伊朗人民一同感到「如釋重負」，能看到神權統治終結。
不過，他也提醒，由美國及以色列對德黑蘭發動的空襲造成哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，讓伊朗走向「不確定的未來」。
梅爾茨證實，他將於3日依原定計畫前往華府，並將與美國總統川普（Donald Trump）討論中東局勢發展。
另外，路透社報導，梅爾茨呼籲美國及歐洲夥伴，開始規劃伊朗及該區未來發展。他表示，在美國與以色列空襲造成哈米尼身亡後，伊朗人民值得擁有更好的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。