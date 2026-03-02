快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰火延燒…陸客滯留中東各國困境曝 酒店房租狂漲、改簽機票慘延期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
伊朗媒體提供的照片顯示，首都德黑蘭一個街角，上星期六（2月28日）遭到飛彈襲擊後，車子被炸毀，現場隨處可見殘垣斷瓦。 （法新社）
伊朗媒體提供的照片顯示，首都德黑蘭一個街角，上星期六（2月28日）遭到飛彈襲擊後，車子被炸毀，現場隨處可見殘垣斷瓦。 （法新社）

自2月28日美以對伊朗發動軍事打擊以來，中東地區緊張局勢持續升級。伊朗還擊美以在中東地區目標，中東多國受到不同程度影響，由於大量國際航班取消，大批中國大陸旅客被困在中東各地。而當地飯店和旅館都因戰爭價格高漲。

據港媒星島日報，目前，杜拜國際機場、阿布達比國際機場、杜哈國際機場已經暫停所有航班運營，造成大量旅客滯留。為保障飛行安全，包括以色列、伊朗、伊拉克、卡達、科威特、巴林在內的多個國家已相繼宣布關閉全部或部分領空。

有滯留大陸旅客表示：「當地3月1日凌晨阿聯酋航空從杜拜飛北京，機場不讓進，說所有航班取消，現在不知道該怎麼辦，剛才去服務台附近問改簽，然後有保安說，讓我排一個隊，然後發現這個隊伍得有1,000人了吧，排了有好幾百米長，給阿聯酋航空打電話，打不通。」

此外，滯留杜拜的大陸遊客林霞（化名）表示，他們數人因為當地警報的建議留在酒店，又因為航班取消無法回國，遭遇了酒店漲價問題。林霞擔憂表示，到杜拜來了近一周時間，酒店一直在漲價。「最開始是每天390迪拉姆（約合新台幣3,276元），到3月1日已經漲到493迪拉姆（約合新台幣4,140元）。」林霞希望航班能早日恢復，讓他們盡早回國。

來自廣州的徐女士和母親在巴林旅遊度過驚魂一夜，「玻璃和床都在抖，我們行李都不要了馬上跑下來。因為太害怕，晚上就直接在酒店大廳睡了。」

上海旅客王先生在出差途中滯留杜拜，「唯一的緊急措施只有包車去阿曼坐飛機，但阿曼的航班少，取消也多。我改簽的機票又再次被延期了。」

「此次軍事衝突對地區局勢衝擊明顯，杜拜、阿布達比、利雅德等中心城市遭到襲擊，大批航班取消、航空中斷、旅客滯留，國家間關係也受到相應影響。」復旦大學中東研究中心研究員鄒志強說道。

據中國駐伊朗大使館微信公眾號3月2日消息，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動。中國駐伊朗使領館提醒在伊中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域，盡快通過適當方式撤離。

以色列 伊朗 杜拜 美國

延伸閱讀

美以攻伊朗／中多家航司應變 中東航線免費退改票

中東局勢動盪 香港旅行團滯留海外

美伊戰火蔓延中東多國 陸證實已有中國公民受傷

中東空運大亂數千航班取消 數以萬計旅客滯留

相關新聞

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特大使館遇襲。

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

影／圖解美伊戰況...哈米尼遭斬首 伊朗權力核心還剩誰

美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期，並矢言報復。哈米尼並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。