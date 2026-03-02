擊殺哈米尼強化美主導地位 陸學者評美以攻伊朗：反美力量被削弱、他國被擠壓

針對美以聯手攻擊伊朗並擊殺其最高領袖哈米尼，中國學者秦天認為，此舉強化了美國在中東的主導地位，並使以色列進一步獨霸中東，而俄羅斯或「其他大國」在中東的影響力將明顯被擠壓。再加上敘利亞、委內瑞拉事件，全球反美力量進一步被削弱，代表美國霸權短期內的回歸。

界面新聞報導，現任中國現代國際關係研究院中東所副所長的秦天表示，美國與以色列這次軍事行動，目的不僅在於削弱伊朗政權的實力，同時有非常強烈的企圖心對伊朗進行政權更迭。因此，美國可能仿照委內瑞拉模式，要求伊朗在石油政策及整體對外關係上，基本按照美國的意志去做。

秦天認為，未來伊朗可能會繼續撐挺一段時間，繼續對以色列及波斯灣國家的美國設施，進行一定程度的飛彈打擊，但整體上強度不會太高；至於美國和以色列也會繼續對伊朗打擊，並根據伊朗國內局勢的變化作調整。若伊朗革命衛隊還在堅持，且伊朗新領導層仍是秉持抗美思路，美以的軍事行動就會再延長。

他指出，美以攻擊伊朗，代表「美國─以色列軸心」的存在，即美國和模範盟友以色列結成的勢力得到重新鞏固，強化了美國在中東的主導地位，以色列則進一步獨霸中東。相形之下，俄羅斯、印度或「其他大國」在中東的影響力將明顯受到擠壓。

秦天並說，全球反美力量也因此被進一步削弱。考慮到先前敘利亞、委內瑞拉政權更迭，到伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被擊殺，一系列事件體現出「反美力量的衰弱已經成為近年來的趨勢」，反映的就是「美國霸權在短期內的回歸」。

他並針對伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽認為，伊朗的海空軍力量無法封鎖海峽，且美軍也足以防止伊朗封鎖；同時，伊朗本身是石油出口大國，鄰近的波灣國家都是石油出口國，一旦封鎖海峽，對伊朗及波灣國家有非常大的負面沖擊。因此，封鎖荷莫茲海峽只是伊朗「理論上的一張牌」。