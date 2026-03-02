快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

川普降息夢碎？若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
專家認為，油價飆高將大幅推升通膨率，降低聯準會（Fed）在今年稍晚降息的可能性。本報系資料照片
專家認為，油價飆高將大幅推升通膨率，降低聯準會（Fed）在今年稍晚降息的可能性。本報系資料照片

如果中東戰事引發油價升到每桶100美元，對美國和全球經濟成長會有多危險？專家認為，油價飆高將大幅推升通膨率，降低聯準會（Fed）在今年稍晚降息的可能性，高能源成本也會削弱消費者購買力，進而衝擊經濟。

美國如今在能源方面大致上已達自給自足。根據美國能源資訊局（EIA）的數據，2024年美國人使用的能源中僅17%來自進口，這是40年來最低比率。然而，這並不代表波斯灣石油供應若中斷，就不會衝擊美國經濟，因為全球油價基準仍會受到影響。

ING美國經濟學家奈特利表示：「全球油價若大幅上漲，將讓美國消費者與企業承受痛苦。」這會進一步推高汽油價格，讓美國民眾生活成本高漲。

奈特利估計，若油價達到每桶100美元，可能會把消費者物價指數（CPI）年增率從1月的2.4%推升至4%以上，遠遠高於Fed設定的2%通膨率目標。短期內，這將降低Fed在今年稍晚降息的可能性。

若中東衝突長久且更嚴重，將削弱美國及其他地區的經濟。

巴克萊利率與證券化產品研究主管拉賈迪亞克夏表示：「油價每持續上漲10美元，未來12個月的經濟成長就可能減少10到20個基點（0.1至0.2個百分點）。如果油價升到每桶120美元並維持在那個水準，美國以及全球經濟將會受到相當大衝擊。」

巴克萊銀行策略師費歐塔奇斯表示：「中東局勢顯示，長期衝突與油價上漲的風險升高。歷史上，這類衝擊通常會支撐美元走強。」

該行預期，油價每上漲10%，美元兌一籃子全球貨幣將升值約0.5%至1%。

那麼其他經濟體會還受到什麼影響？中國是波斯灣石油的主要買家，因此若航運嚴重中斷，其經濟將受到損害。根據美國能源資訊署的資料，2024年通過荷姆茲海峽運輸的原油與凝析油中，有84%運往亞洲，液化天然氣（LNG）則有83%運往亞洲。

其中，中國大陸、印度、日本與南韓是主要目的地。

凱投宏觀分析師指出，若布蘭特原油價格升至每桶100美元，全球通膨可能增加0.6至0.7個百分點。

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

戰火帶動債市噴出！美10年公債殖利率跌至10個月低點 日、澳債勁揚

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特大使館遇襲。

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

遭伊朗無人機攻擊 傳沙烏地阿拉伯最大煉油廠暫停運作

彭博2日引述幾位知情人士報導，在沙烏地阿拉伯東部拉斯塔努拉（Ras Tanura）地區遭1架無人機攻擊後，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已暫停其拉斯塔努拉煉油廠的運作。

美攻擊伊朗動用先進武器 首度實戰自殺式無人機

美國日前對伊朗發動一連串攻擊，動用戰斧巡弋飛彈、匿蹤戰機，並首度在實戰中使用模仿伊朗設計、價格低廉的一次性攻擊無人機

