中東局勢升溫…傳將提供伊朗CM‑302反艦飛彈？陸外交部：不實報導

路透日前報導，伊朗即將與中國達成協議，採購中國製造的CM-302超音速反艦飛彈。對此，大陸外交部發言人毛寧在2日下午例行記者會上予以駁斥。毛寧說，有關報導不屬實。作為負責任大國，中國一貫履行國際義務，中方反對惡意關聯炒作，希望有關方面多做有助於緩和局勢緊張的事。

路透上月底引述兩位武器專家說法指出，部署這款飛彈將顯著提升伊朗的打擊能力，並對美國在該地區的海軍力量構成威脅。

知情人士透露，伊朗與中國就購買飛彈武器系統進行的談判至少始於兩年前，並在去年6月以色列與伊朗之間持續12天的戰爭後明顯加速。

據中國航天科工集團（CASIC）公開資料，CM-302飛彈為當今世界上最強的反艦飛彈，可安裝在艦艇、飛機或地面移動車輛上，是打擊航空母艦、驅逐艦等大中型水面艦艇的「殺手鐧」武器。

路透當時在報導中稱，無法確定中國與伊朗潛在交易將涉及多少枚飛彈，伊朗同意支付多少錢，以及鑑於該地區緊張局勢加劇，中國是否會繼續推進這項協議。