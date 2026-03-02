快訊

中東局勢升溫…傳將提供伊朗CM‑302反艦飛彈？陸外交部：不實報導

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部2日否認伊朗即將與中國達成協議，採購中國製CM-302反艦飛彈的傳聞。（圖／取自微博）
大陸外交部2日否認伊朗即將與中國達成協議，採購中國製CM-302反艦飛彈的傳聞。（圖／取自微博）

路透日前報導，伊朗即將與中國達成協議，採購中國製造的CM-302超音速反艦飛彈。對此，大陸外交部發言人毛寧在2日下午例行記者會上予以駁斥。毛寧說，有關報導不屬實。作為負責任大國，中國一貫履行國際義務，中方反對惡意關聯炒作，希望有關方面多做有助於緩和局勢緊張的事。

路透上月底引述兩位武器專家說法指出，部署這款飛彈將顯著提升伊朗的打擊能力，並對美國在該地區的海軍力量構成威脅。

知情人士透露，伊朗與中國就購買飛彈武器系統進行的談判至少始於兩年前，並在去年6月以色列與伊朗之間持續12天的戰爭後明顯加速。

據中國航天科工集團（CASIC）公開資料，CM-302飛彈為當今世界上最強的反艦飛彈，可安裝在艦艇、飛機或地面移動車輛上，是打擊航空母艦、驅逐艦等大中型水面艦艇的「殺手鐧」武器。

路透當時在報導中稱，無法確定中國與伊朗潛在交易將涉及多少枚飛彈，伊朗同意支付多少錢，以及鑑於該地區緊張局勢加劇，中國是否會繼續推進這項協議。

開戰理由遭挑戰？五角大廈：無情資顯示伊朗會先攻美

美以襲伊朗 分析：將推升中國通膨壓力

美以聯手攻伊 陸學者：美國欲掌控全球能源命脈

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特大使館遇襲。

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

遭伊朗無人機攻擊 傳沙烏地阿拉伯最大煉油廠暫停運作

彭博2日引述幾位知情人士報導，在沙烏地阿拉伯東部拉斯塔努拉（Ras Tanura）地區遭1架無人機攻擊後，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已暫停其拉斯塔努拉煉油廠的運作。

美攻擊伊朗動用先進武器 首度實戰自殺式無人機

美國日前對伊朗發動一連串攻擊，動用戰斧巡弋飛彈、匿蹤戰機，並首度在實戰中使用模仿伊朗設計、價格低廉的一次性攻擊無人機

