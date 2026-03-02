就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

包括Natasha Kaneva在內的小摩分析師在報告中指出：「一旦超過這樣的時間，儲存上的限制將迫使產油國關閉油井。」

美國與以色列在周末對伊朗發動攻擊，伊朗則以飛彈回擊，目標包括卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特與巴林等多國。美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到其目標達成為止。

這條位於伊朗沿岸的海峽是全球約五分之一石油與液化天然氣（LNG）必須經過的戰略要道。儘管伊朗未正式宣布封鎖，但船東已自行暫停航行，代表實際上已陷入停滯。摩根大通指出，2月28日經由該航道的石油出口量降至約400萬桶，幾乎全為伊朗原油；相比之下，平日每日出口量約為其四倍。

摩根大通分析師在3月1日的報告指出，包括1,600萬桶原油在內，每天約有1,900萬桶液體燃料經由荷姆茲海峽出口。雖然沙烏地阿拉伯與阿聯等國可透過管線將部分石油轉運至其他出海路線，但運輸量有限。

在包括伊拉克、科威特、卡達、阿曼及伊朗在內七個波斯灣產油國中，摩根大通估計這些國家陸上原油可用儲存容量約為3.43億桶，相當於可儲存22天無法出口的產量。此外，海上也有額外儲存空間：波斯灣地區約有60艘空置油輪，可儲存約5,000萬桶原油，這可將生產時間再延長約三至四天。