伊朗持續報復攻擊 傳美國駐科威特市大使館冒黑煙

在伊朗今天對科威特發動新一波襲擊後，法新社記者表示看到美國駐科威特市大使館冒出黑煙，當地稍早也響起警報。

美國駐科威特市大使館並未宣布遇襲，但發布安全警示呼籲民眾遠離大使館。

美國大使館的聲明寫道：「科威特持續面臨飛彈及無人航空載具攻擊的威脅。請勿前往大使館。」

路透社報導，科威特今天攔截多架敵方無人機。這是伊朗連續第3天對鄰近海灣國家發動報復性打擊，以反制美國及以色列聯手襲擊伊朗。

根據路透社目擊者的說法，杜拜及卡達首都杜哈今天上午均傳出一連串巨大爆炸聲，科威特稍早也傳出巨響與警報聲。

科威特國家通訊社引述民防官員的說法指出，防空系統在首都科威特市（Kuwait City）郊區一帶攔截大部分無人機，沒有人員傷亡通報。

在美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭表示將把區域內的美軍基地當作打擊目標。

伊朗的反制行動也擊中波斯灣多座城市的民用及商業區域，衝突影響範圍擴大至區域內重要的航空和貿易樞紐。

科威特衛生部昨天表示，伊朗的報復性攻擊導致科威特1人喪命，另有32人受傷。