開戰理由遭挑戰？五角大廈：無情資顯示伊朗會先攻美

兩名知情人士透露，川普政府官員今天於閉門簡報中向國會幕僚坦承，並無情報顯示伊朗計畫先發制人攻擊美軍。

官員表示，美國與以色列昨天對伊朗發動數十年來規模最大的一波攻擊，造成最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡、擊沉伊朗軍艦，並已打擊超過1000個目標。

然而，今天對國會的這番說明，似乎削弱了政府高層先前為這場戰爭辯護的核心論點之一。

政府高層前一天告訴記者，總統川普決定發動攻擊，部分是因為有跡象顯示，伊朗可能在中東地區「或許以先發制人的方式」對美軍發動攻擊。

其中一位官員表示，川普不會「坐視不管，讓該地區的美軍承受攻擊」。

●五角大廈簡報歷時逾90分鐘

白宮發言人強生（Dylan Johnson）稍早表示，五角大廈官員針對正在進行的伊朗空襲行動，向參眾兩院多個國安委員會的共和、民主兩黨幕僚進行超過90分鐘的簡報。

兩名要求匿名的消息人士告訴路透社，政府官員在簡報中強調，伊朗的彈道飛彈與其在區域內的代理武裝勢力對美國利益構成立即威脅，但並無情報顯示德黑蘭會先攻擊美軍。

川普表示，這場預計持續數週的軍事行動，旨在確保伊朗無法擁有核武、遏制其飛彈計畫，並消除對美國及其盟友的威脅。

他也敦促伊朗人民起而推翻政府。

●民主黨批評「選擇性戰爭」

但民主黨人指控川普發動的是「選擇性的戰爭」，並質疑他為何放棄調停者阿曼曾說仍有希望的和平談判。

川普在未提出證據的情況下主張，伊朗即將具備以彈道飛彈攻擊美國的能力。知情人士表示，美國情報報告並未支持川普的飛彈說法，該說法似乎有所誇大。

隨著美軍今天公布本次衝突中的首批美方傷亡，外界對戰爭正當性的質疑升高。

●3名美軍陣亡、5人重傷

美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，3名美軍士兵陣亡，5人重傷，另有數名美軍官兵遭受輕微彈片傷與腦震盪。

軍方表示，自川普下令展開大規模作戰行動以來，美軍飛機與軍艦已攻擊超過1000個伊朗目標。這些打擊行動包括B-2匿蹤轟炸機投擲2000磅（約900公斤）炸彈，攻擊經加固的地下伊朗飛彈設施。

路透／益普索（Reuters/Ipsos）今天公布的民調顯示，27%的美國民眾支持這波軍事打擊，43%表示反對，另有29%表示不確定。