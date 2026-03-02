美攻擊伊朗動用先進武器 首度實戰自殺式無人機

美國日前對伊朗發動一連串攻擊，動用戰斧巡弋飛彈、匿蹤戰機，並首度在實戰中使用模仿伊朗設計、價格低廉的一次性攻擊無人機。

路透社報導，根據美軍中央司令部（CENTCOM）公布的照片，可見戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈、F-18與F-35戰機，以及針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）細節。

● 人工智慧

根據知情人士表示，美國國防部攻擊伊朗時，運用了AI新創大廠Anthropic公司的人工智慧服務，包括其聊天機器人Claude工具。

路透社無法確認這些工具在戰爭行動中的具體用途。美國戰爭部與Anthropic公司目前尚未回應置評請求。

● 轟炸機

五角大廈加強對伊朗軍事目標的轟炸行動時，出動B-2匿蹤轟炸機自美本土起飛，投擲2000磅炸彈攻擊伊朗的加固地下飛彈設施。

B-2轟炸機由諾斯洛普格拉曼公司（NorthropGrumman）研製、造價20億美元，去年6月曾主導空襲伊朗核子設施。

● 無人機

美軍表示，這次行動採用了自殺式無人機。根據五角大廈公布的照片，外型與亞利桑那州鳳凰城Spektreworks公司生產的新型LUCAS（低成本無人作戰攻擊系統）幾乎一致。該公司未回應置評請求。

五角大廈公布，這次是美軍中央司令部首度實戰部署仿效伊朗夏德（Shahed）無人機設計的一次性攻擊型無人機。

● 戰斧巡弋飛彈

戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile）是一款長程飛彈，通常由海上發射，用於深入敵後打擊目標。

具備精確導引能力的戰斧巡弋飛彈，可在敵方嚴密防空下，從1600公里外精準命中目標。飛彈長6.1公尺，重約1510公斤。美國國防承包商雷神公司（Raytheon）負責生產戰斧飛彈。

