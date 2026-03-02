快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

美攻擊伊朗動用先進武器 首度實戰自殺式無人機

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國國防部五角大廈外觀。路透
美國日前對伊朗發動一連串攻擊，動用戰斧巡弋飛彈、匿蹤戰機，並首度在實戰中使用模仿伊朗設計、價格低廉的一次性攻擊無人機

路透社報導，根據美軍中央司令部（CENTCOM）公布的照片，可見戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈、F-18與F-35戰機，以及針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）細節。

● 人工智慧

根據知情人士表示，美國國防部攻擊伊朗時，運用了AI新創大廠Anthropic公司的人工智慧服務，包括其聊天機器人Claude工具。

路透社無法確認這些工具在戰爭行動中的具體用途。美國戰爭部與Anthropic公司目前尚未回應置評請求。

● 轟炸機

五角大廈加強對伊朗軍事目標的轟炸行動時，出動B-2匿蹤轟炸機自美本土起飛，投擲2000磅炸彈攻擊伊朗的加固地下飛彈設施。

B-2轟炸機由諾斯洛普格拉曼公司（NorthropGrumman）研製、造價20億美元，去年6月曾主導空襲伊朗核子設施。

● 無人機

美軍表示，這次行動採用了自殺式無人機。根據五角大廈公布的照片，外型與亞利桑那州鳳凰城Spektreworks公司生產的新型LUCAS（低成本無人作戰攻擊系統）幾乎一致。該公司未回應置評請求。

五角大廈公布，這次是美軍中央司令部首度實戰部署仿效伊朗夏德（Shahed）無人機設計的一次性攻擊型無人機。

● 戰斧巡弋飛彈

戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile）是一款長程飛彈，通常由海上發射，用於深入敵後打擊目標。

具備精確導引能力的戰斧巡弋飛彈，可在敵方嚴密防空下，從1600公里外精準命中目標。飛彈長6.1公尺，重約1510公斤。美國國防承包商雷神公司（Raytheon）負責生產戰斧飛彈。

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

英防相：伊朗報復行為日益無差別 有指管失控隱憂

美軍：B-2轟炸機投下近1公噸炸彈 襲伊朗彈道飛彈設施

川普：已擊沉伊朗9艘軍艦 海軍總部基本上遭摧毀

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特大使館遇襲。

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

遭伊朗無人機攻擊 傳沙烏地阿拉伯最大煉油廠暫停運作

彭博2日引述幾位知情人士報導，在沙烏地阿拉伯東部拉斯塔努拉（Ras Tanura）地區遭1架無人機攻擊後，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已暫停其拉斯塔努拉煉油廠的運作。

美攻擊伊朗動用先進武器 首度實戰自殺式無人機

美國日前對伊朗發動一連串攻擊，動用戰斧巡弋飛彈、匿蹤戰機，並首度在實戰中使用模仿伊朗設計、價格低廉的一次性攻擊無人機

