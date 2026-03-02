快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

「當弱肉強食被默許」 環時評美伊衝突：中東悲劇或在世界任何角落重演

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3月1日，從伊朗撤離的中國大陸民眾在亞塞拜然南部阿斯塔拉口岸集合，準備乘坐大巴赴亞塞拜然首都巴庫。（新華社）
美國以色列伊朗展開大規模作戰行動後，大陸官媒《環球時報》發文稱，當大國為私利可以無視平民生死、肆意點燃地區火藥桶，中東悲劇可能在世界任何角落重演。

文章稱，這次襲擊是在伊美談判進程之中發起的，許多分析認為「伊朗被欺騙了」。更難以接受的是，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭，還以此作為「成就」沾沾自喜。這些都是對國際關係基本準則的公然蔑視和踐踏。

文章提醒，這場單邊襲擊暴露出來的是一種危險傾向。美以對伊朗的襲擊並不是「破例為之」，而是少數國家長期奉行叢林法則的結果。當年，美國繞開聯合國發動阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，肆意實施單邊制裁和長臂管轄，不僅在當地留下無盡的戰亂與苦難，更嚴重侵蝕了以聯合國為核心的國際體系，動搖了國際關係的基本準則。

文章說，二十多年過去，這樣的單邊行為不僅沒有絕跡，反而不斷重現，不斷導致新的人道主義危機，實在令人痛心。

文章又警示，一旦叢林法則在當今世界找到溫床，弱肉強食的邏輯被默許，這將不只是一場地區性的災難。如果「先發制人」可以成為繞開聯合國、無視外交進程、動輒對他國動武的理由，那麼二戰後建立的以聯合國為核心的國際體系將形同虛設。

試想，當單邊制裁與軍事打擊可以隨意凌駕於聯合國憲章之上，當大國為了私利可以無視平民生死、肆意點燃地區「火藥桶」，那麼發生在中東的悲劇，明天就可能在世界任何一個角落重演，各國的安全也無從談起。

文章還呼籲國際社會發出更加明確、清晰的聲音，反對世界倒退回叢林法則。

相關新聞

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特大使館遇襲。

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

遭伊朗無人機攻擊 傳沙烏地阿拉伯最大煉油廠暫停運作

彭博2日引述幾位知情人士報導，在沙烏地阿拉伯東部拉斯塔努拉（Ras Tanura）地區遭1架無人機攻擊後，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已暫停其拉斯塔努拉煉油廠的運作。

美攻擊伊朗動用先進武器 首度實戰自殺式無人機

美國日前對伊朗發動一連串攻擊，動用戰斧巡弋飛彈、匿蹤戰機，並首度在實戰中使用模仿伊朗設計、價格低廉的一次性攻擊無人機

