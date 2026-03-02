「當弱肉強食被默許」 環時評美伊衝突：中東悲劇或在世界任何角落重演

美國和以色列對伊朗展開大規模作戰行動後，大陸官媒《環球時報》發文稱，當大國為私利可以無視平民生死、肆意點燃地區火藥桶，中東悲劇可能在世界任何角落重演。

文章稱，這次襲擊是在伊美談判進程之中發起的，許多分析認為「伊朗被欺騙了」。更難以接受的是，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭，還以此作為「成就」沾沾自喜。這些都是對國際關係基本準則的公然蔑視和踐踏。

文章提醒，這場單邊襲擊暴露出來的是一種危險傾向。美以對伊朗的襲擊並不是「破例為之」，而是少數國家長期奉行叢林法則的結果。當年，美國繞開聯合國發動阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，肆意實施單邊制裁和長臂管轄，不僅在當地留下無盡的戰亂與苦難，更嚴重侵蝕了以聯合國為核心的國際體系，動搖了國際關係的基本準則。

文章說，二十多年過去，這樣的單邊行為不僅沒有絕跡，反而不斷重現，不斷導致新的人道主義危機，實在令人痛心。

文章又警示，一旦叢林法則在當今世界找到溫床，弱肉強食的邏輯被默許，這將不只是一場地區性的災難。如果「先發制人」可以成為繞開聯合國、無視外交進程、動輒對他國動武的理由，那麼二戰後建立的以聯合國為核心的國際體系將形同虛設。

試想，當單邊制裁與軍事打擊可以隨意凌駕於聯合國憲章之上，當大國為了私利可以無視平民生死、肆意點燃地區「火藥桶」，那麼發生在中東的悲劇，明天就可能在世界任何一個角落重演，各國的安全也無從談起。

文章還呼籲國際社會發出更加明確、清晰的聲音，反對世界倒退回叢林法則。