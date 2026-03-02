聽新聞
中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡
美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。
以色列國防軍證實，已開始打擊真主黨在黎巴嫩的據點，針對貝魯特與黎巴嫩南部發動數十波空襲，擊中真主黨總部與相關基礎設施。
耶路撒冷郵報並引述引述沙烏地阿拉伯媒體Al-Hadath報導，真主黨國會黨團領袖拉德，據傳在國防軍對黎巴嫩發動空襲期間身亡。
