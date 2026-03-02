中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

2026-03-02 14:46