快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列2日空襲黎巴嫩南部，造成一處建物陷入大火。法新社
以色列2日空襲黎巴嫩南部，造成一處建物陷入大火。法新社

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

以色列國防軍證實，已開始打擊真主黨在黎巴嫩的據點，針對貝魯特與黎巴嫩南部發動數十波空襲，擊中真主黨總部與相關基礎設施

耶路撒冷郵報並引述引述沙烏地阿拉伯媒體Al-Hadath報導，真主黨國會黨團領袖拉德，據傳在國防軍對黎巴嫩發動空襲期間身亡。

伊朗 真主黨 基礎設施

延伸閱讀

美以趁伊朗積弱下手 恐變成長期戰爭

真主黨為哈米尼報復襲以 以軍猛轟貝魯特南郊

美伊戰火蔓延中東多國 陸證實已有中國公民受傷

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

相關新聞

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

路透及法新社2日報導，科威特國防部聲明，有「一些」美軍戰機同日上午在科威特境內墜落，但飛官生還。

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特大使館遇襲。

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

遭伊朗無人機攻擊 傳沙烏地阿拉伯最大煉油廠暫停運作

彭博2日引述幾位知情人士報導，在沙烏地阿拉伯東部拉斯塔努拉（Ras Tanura）地區遭1架無人機攻擊後，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已暫停其拉斯塔努拉煉油廠的運作。

美攻擊伊朗動用先進武器 首度實戰自殺式無人機

美國日前對伊朗發動一連串攻擊，動用戰斧巡弋飛彈、匿蹤戰機，並首度在實戰中使用模仿伊朗設計、價格低廉的一次性攻擊無人機

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。