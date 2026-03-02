聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特使館遇襲 影片曝光
以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特使館遇襲。
科威特上空2日清晨也傳出巨響。阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）報導，美國駐科威特使館疑似遭遇伊朗最新一波攻擊。印度經濟時報引述路透報導，一名目擊者指出，美駐科威特使館周邊冒出濃煙，警消緊急趕赴現場。美國國務院領務局發布警訊，呼籲美國公民就地避難，勿前往美國駐科威特使館。
科威特官媒則稱，防空系統攔截到從海上接近該國的「敵對無人機」。
CNN駐中東團隊指出，當地時間2日清晨，杜拜、阿布達比與杜哈等海灣主要城市傳出爆炸聲。一名CNN攝影記者在卡達首都杜哈拍到天空中疑似有飛彈遭到攔截的畫面；CNN在阿聯酋杜拜的團隊聽到「兩聲前後相連的爆炸」，並目擊戰機從上空飛過，還有疑似攔截器的活動。
巴林內政部證實，全國各地防空警報大作。
社群媒體X上「Visegrad 24」公布影片指出，巴林、科威特和阿聯酋過去1小時遭伊朗猛烈的無人機與飛彈攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。