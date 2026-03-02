哈米尼心腹打臉川普！稱伊朗不會與美國談判 嗆美軍「為以色列犧牲」

CNN報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日發話，伊朗「不會與美方談判」，打臉外媒報導美國總統川普稱在伊朗要求下同意與德黑蘭高層對話。

拉里賈尼在社群平台X發文表示，伊朗「不會與美國談判」，並否認德黑蘭透過中間人向華府接觸、尋求重啟談判的傳聞。

拉里賈尼是哈米尼的心腹，他在貼文中指控，川普以「虛假的希望」將區域局勢推入混亂，如今又擔憂美軍出現更多傷亡。他並批評，川普的作為是把「美國優先」變成「以色列優先」，稱美方為了以色列追求權力而「犧牲美國士兵」。他進一步強調，伊朗武裝部隊並未主動發動入侵。

路透報導，川普1日在佛州接受大西洋月刊訪問稱，「伊朗想談，我也同意談，所以我會跟他們談。他們早就該這麼做。他們早點把一些很實際、很容易做到的事情拿出來就好了。他們拖太久了。」

川普並未說明將與誰對話，也未交代談判是否會在1日或2日舉行。

在哈米尼身亡後，目前由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）和哈米尼親信教士艾拉費（Ayatollah Alireza Arafi）組成3人小組，負責最高領袖去世後的過渡時期。