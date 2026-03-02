快訊

哈米尼心腹打臉川普！稱伊朗不會與美國談判 嗆美軍「為以色列犧牲」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼。路透
伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼。路透

CNN報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日發話，伊朗「不會與美方談判」，打臉外媒報導美國總統川普稱在伊朗要求下同意與德黑蘭高層對話。

拉里賈尼在社群平台X發文表示，伊朗「不會與美國談判」，並否認德黑蘭透過中間人向華府接觸、尋求重啟談判的傳聞。

拉里賈尼是哈米尼的心腹，他在貼文中指控，川普以「虛假的希望」將區域局勢推入混亂，如今又擔憂美軍出現更多傷亡。他並批評，川普的作為是把「美國優先」變成「以色列優先」，稱美方為了以色列追求權力而「犧牲美國士兵」。他進一步強調，伊朗武裝部隊並未主動發動入侵。

路透報導，川普1日在佛州接受大西洋月刊訪問稱，「伊朗想談，我也同意談，所以我會跟他們談。他們早就該這麼做。他們早點把一些很實際、很容易做到的事情拿出來就好了。他們拖太久了。」

川普並未說明將與誰對話，也未交代談判是否會在1日或2日舉行。

在哈米尼身亡後，目前由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）和哈米尼親信教士艾拉費（Ayatollah Alireza Arafi）組成3人小組，負責最高領袖去世後的過渡時期。

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特使館遇襲。

伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。

川普全球清場行動續集：美以空襲後的伊朗政權與地緣賽局

2026年2月28日，中東的地緣政治版圖經歷了結構性的震盪。美國與以色列正式採取聯合軍事行動，對伊朗境內的核心指揮體系與軍事設施發動大規模空襲。這場行動不僅是針對伊朗核威脅的預防性打擊，更是華盛頓全球戰略重心移轉的關鍵環節。

不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

伊朗革命衛隊（IRGC）1日深夜聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱至今已造成至少560名美軍死傷。另有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官身亡。

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

哈米尼心腹打臉川普！稱伊朗不會與美國談判 嗆美軍「為以色列犧牲」

CNN報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日發話，伊朗「不會與美方談判」，打臉外媒報導美國總統川普稱在伊朗要求下同意與德黑蘭高層對話。

