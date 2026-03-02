伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。

這位已故最高領袖的前顧問在社群平台X發文表示，「我們不會與美國談判」，駁斥了外界有關伊朗正尋求重啟談判的報導。

他此前的另一則貼文中寫道，「川普以『虛假的希望』讓此區陷入混亂，現在擔心美軍可能有更多傷亡」。

市場憂心中東局勢升級，推升油價飆漲，美國原油與全球基準布蘭特原油一度上漲逾8%，隨後漲幅收斂，投資人評估供應中斷風險。避險資產黃金上揚，美股期貨與亞洲股市則全面下跌。

伊朗官媒報導，境內已有超過200人在空襲中喪生；美方則證實，三名美軍人員死亡、五人重傷。美國總統川普警告，美國人傷亡人數可能持續上升，並表示衝突可能持續長達四周，但同時宣稱，伊朗新領導層希望恢復談判。他未透露細節。與此同時，空襲行動在華府重新引發總統戰爭權限的爭論。