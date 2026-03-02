快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗國安首長拉里賈尼周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。路透
伊朗國安首長拉里賈尼周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。路透

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。

這位已故最高領袖的前顧問在社群平台X發文表示，「我們不會與美國談判」，駁斥了外界有關伊朗正尋求重啟談判的報導。

他此前的另一則貼文中寫道，「川普以『虛假的希望』讓此區陷入混亂，現在擔心美軍可能有更多傷亡」。

市場憂心中東局勢升級，推升油價飆漲，美國原油與全球基準布蘭特原油一度上漲逾8%，隨後漲幅收斂，投資人評估供應中斷風險。避險資產黃金上揚，美股期貨與亞洲股市則全面下跌。

伊朗官媒報導，境內已有超過200人在空襲中喪生；美方則證實，三名美軍人員死亡、五人重傷。美國總統川普警告，美國人傷亡人數可能持續上升，並表示衝突可能持續長達四周，但同時宣稱，伊朗新領導層希望恢復談判。他未透露細節。與此同時，空襲行動在華府重新引發總統戰爭權限的爭論。

以色列 川普 美軍

延伸閱讀

不用避險了？美債竟轉跌 從股市到油價跌幅收斂 這些因素舒緩緊張情緒

川普自曝伊朗戰後2種可能安排！專家憂「美軍恐正消耗協防台灣彈藥」

哈米尼身亡伊朗空前飄搖 心腹拉里賈尼臨危受命

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

相關新聞

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特使館遇襲 影片曝光

以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特使館遇襲。

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

美聯社報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗扶植的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨2日參戰，朝以色列北部發射火箭；以色列軍方隨即反擊並空襲黎巴嫩，造成31人死亡，真主黨高階領導人拉德（Mohammed Raad）也在空襲中喪生。

伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）周一表示，德黑蘭無意與華府進行談判。

川普全球清場行動續集：美以空襲後的伊朗政權與地緣賽局

2026年2月28日，中東的地緣政治版圖經歷了結構性的震盪。美國與以色列正式採取聯合軍事行動，對伊朗境內的核心指揮體系與軍事設施發動大規模空襲。這場行動不僅是針對伊朗核威脅的預防性打擊，更是華盛頓全球戰略重心移轉的關鍵環節。

不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

伊朗革命衛隊（IRGC）1日深夜聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱至今已造成至少560名美軍死傷。另有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官身亡。

哈米尼心腹打臉川普！稱伊朗不會與美國談判 嗆美軍「為以色列犧牲」

CNN報導，美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日發話，伊朗「不會與美方談判」，打臉外媒報導美國總統川普稱在伊朗要求下同意與德黑蘭高層對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。