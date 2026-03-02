哈米尼之死能否促成政權更迭？美官員多持懷疑態度

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，美國高層對這場針對伊朗的軍事行動能否在短期內促成政權更迭，多仍抱持懷疑態度。

在攻擊發動前後，包括美國總統川普在內的官員曾暗示，除了癱瘓伊朗彈道飛彈與核計畫外，推翻該國的壓迫性統治體系也是美國幾大目標之一。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發布影片說：「我呼籲所有渴望自由的伊朗愛國者把握這一刻…奪回你們的國家。」

但3位熟悉美國情報的官員表示，他們高度懷疑伊朗受創的反對派能否推翻自1979年以來掌權的神權威權體制。

路透社諮詢的官員中，沒人完全排除伊朗政府倒台的可能性，但他們表示，短期內，這種可能性極低，甚至不太可能發生。

伊朗目前正遭受美以空襲造成的核心人員損失，且自1月份大規模且極度暴力鎮壓後，政府民望極低。

路透社先前報導，美國中央情報局（CIA）在伊朗攻擊前數週向白宮呈報的評估顯示，如果哈米尼死亡，他可能由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）或同樣強硬的高級神職人員接替。

了解白宮內部討論的美國官員表示，革命衛隊官員不太可能自願投降，部分原因是他們受益於旨在維持內部忠誠的龐大政治分贓與酬庸網絡。

中情局做出這項評估之前，另一家美國情報機構的報告也指出，在1月份遭到伊朗安全部隊殘酷鎮壓的大規模反政府抗議期間，革命衛隊並未出現任何叛逃行為。

根據另3名消息人士說法，此類叛逃可能是任何革命成功的先決條件。

川普本人今天說，他計畫重新開啟與伊朗的溝通，這暗示華府認為該政府至少短期內不會倒台。

●大量辯論，缺乏共識

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，由他本人、司法部長和強大憲法監護理事會（Guardian Council）一名成員組成的領導委員會，已暫時接管最高領袖的職權。

據伊朗國家電視台報導，在美以對伊朗發動包括轟炸女子小學在內的一波空襲後，最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）今天指責美以試圖掠奪並分裂伊朗，並警告「分裂主義組織」若有任何行動將面臨嚴厲回擊。

路透社無法獨立證實官方媒體的這項報導。

美國情報界關於哈米尼遭擊殺影響的討論，並不局限於其是否會促成政府領導層更迭。

兩位美國官員表示，1月份以來，各情報機構官員就哈米尼之死將在多大程度上改變伊朗與美國就核計畫進行談判的方式展開激烈辯論，但尚未達成共識。

這些不具名討論敏感內部對話的官員表示，官員們還討論了哈米尼的死亡或下台會在多大程度上阻止伊朗重建飛彈或核設施與能力。

兩位官員指出，在1月抗議活動後，川普特使兼關鍵盟友魏科夫（Steve Witkoff）多次與伊朗反對派人物、流亡的伊朗末代國王之子帕拉維（Reza Pahlavi）交談，引發外界對若伊朗政府倒台，川普政府將在多大程度上支持其上台的質疑。

但這些官員補充說，近幾週來，美國高官對於華府支持的反對派人物是否能實際掌控該國，感到越來越悲觀。

現任職華盛頓智庫「大西洋理事會」（AtlanticCouncil）的前美國情報高官潘尼可夫（JonathanPanikoff）說：「歸根結底，一旦美國和以色列停止攻擊，如果伊朗民眾站出來，他們能否成功推翻政權，取決於基層官兵是否袖手旁觀或與他們站在一起。」

「否則，掌握武器的政權殘餘勢力，很可能會利用這些武器維持權力。」