不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。路透
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。路透

伊朗革命衛隊（IRGC）1日深夜聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱至今已造成至少560名美軍死傷。另有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官身亡。

IRGC發表行動代號「真實承諾4」的第8號聲明表示，最新幾波攻勢結合彈道飛彈與自殺式無人機，造成位於科威特的阿里薩利姆（Ali Al Salem）海軍基地完全癱瘓；另一處穆罕默德艾哈邁德（Mohammad Al-Ahmad）海軍基地則有3處美方基礎設施被摧毀。

在巴林方面，美軍位於米納薩勒曼（Mina Salman）的海軍基地遭到4架無人機精準襲擊，其指揮與支援中心嚴重受損。

不過，美國中央司令部先前僅證實伊朗攻擊造成3名美軍死亡、另有數人受傷；美方官員尚未回應德黑蘭宣稱的傷亡數字，以及相關基礎設施損害情況。

另外，伊拉克新聞網站「沙法克新聞社」（Shafaq News）報導，美軍位於UAE的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名CIA高官當場身亡。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

戰爭部證實：史詩怒火行動已致美軍3死5重傷

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

川普全球清場行動續集：美以空襲後的伊朗政權與地緣賽局

2026年2月28日，中東的地緣政治版圖經歷了結構性的震盪。美國與以色列正式採取聯合軍事行動，對伊朗境內的核心指揮體系與軍事設施發動大規模空襲。這場行動不僅是針對伊朗核威脅的預防性打擊，更是華盛頓全球戰略重心移轉的關鍵環節。

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

美國軍方向來以高價、尖端武器著稱，如今對伊朗的空襲中，卻首度開始投放平價無人機，以其人之道還治其人之身。

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

伊朗革命衛隊（IRGC）1日深夜聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱至今已造成至少560名美軍死傷。另有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官身亡。

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

英國才把軍事基地借給美國打伊朗！駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊

BBC報導，英國位於中東賽普勒斯的空軍基地1日午夜遭無人機襲擊，數小時前英國首相施凱爾才證實，允許美軍使用英國基地對伊朗潛在攻擊進行防禦打擊。

