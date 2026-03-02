聽新聞
不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死
伊朗革命衛隊（IRGC）1日深夜聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱至今已造成至少560名美軍死傷。另有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官身亡。
IRGC發表行動代號「真實承諾4」的第8號聲明表示，最新幾波攻勢結合彈道飛彈與自殺式無人機，造成位於科威特的阿里薩利姆（Ali Al Salem）海軍基地完全癱瘓；另一處穆罕默德艾哈邁德（Mohammad Al-Ahmad）海軍基地則有3處美方基礎設施被摧毀。
在巴林方面，美軍位於米納薩勒曼（Mina Salman）的海軍基地遭到4架無人機精準襲擊，其指揮與支援中心嚴重受損。
不過，美國中央司令部先前僅證實伊朗攻擊造成3名美軍死亡、另有數人受傷；美方官員尚未回應德黑蘭宣稱的傷亡數字，以及相關基礎設施損害情況。
另外，伊拉克新聞網站「沙法克新聞社」（Shafaq News）報導，美軍位於UAE的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名CIA高官當場身亡。
