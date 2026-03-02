梅蘭妮亞將主持安理會會議 攻伊朗之際談促進和平

美國自3月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞今天將主持安理會有關教育促進和平的會議，她將是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國對伊朗發動攻擊之際。

法新社報導，美國第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）今天將主持一場由聯合國安全理事會召開的會議。此一會議行程早在上週即已公布，時間點早於美國對伊朗發動攻擊之前。

梅蘭妮亞辦公室表示，她將「在聯合國創造歷史，於美國接任安理會主席國期間敲下會議木槌，強調教育在促進寬容與世界和平方面的重要角色」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）證實，梅蘭妮亞出席的這場活動，將成為史上首次由第一夫人（或第一先生）主持的安理會會議。

曾經擔任模特兒的梅蘭妮亞是美國總統川普的第3任妻子，她過去曾涉足外交事務，尤其致力促成遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童獲釋。

近年來，美國與聯合國之間的政治與財政緊張情勢升高，美國身為拮据的聯合國最大金主，對本身角色多所不滿。

觀察人士表示，川普有意以所謂「和平理事會」（Board of Peace）與安理會區隔。「和平理事會」上個月在華盛頓舉行首次會議，川普在會中表示聯合國未能完成其使命，多國亦承諾提供資金與人力協助重建加薩（Gaza）。

川普自去年重返白宮以來，已撤回美國對多個聯合國主要機構的支持，例如世界衛生組織（World HealthOrganization）。

國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主管福爾蒂（Daniel Forti）說：「美國抵制多個處理兒童、教育與和平議題的聯合國辦公室，僅數月之後卻又推動一場關於這些主題的會議，外交官們將意識到其中矛盾。」

福爾蒂表示：「梅蘭妮亞在場時，多數安理會成員國預期『表現友好』，因為幾乎沒有人會為一場影響有限的聯合國會議，冒著傷害與華盛頓雙邊關係的風險。」

美國積欠聯合國已逾40億美元，2025年也未繳納費用，不過數日前已撥付1.6億作為欠繳聯合國常規預算的部分款項。

美國與以色列昨天空襲德黑蘭，擊斃伊朗最高領袖。伊朗隨後以飛彈與無人機對中東多國展開報復攻擊。