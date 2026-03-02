快訊

梅蘭妮亞將主持安理會會議 攻伊朗之際談促進和平

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國自3月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞今天將主持安理會有關教育促進和平的會議，她將是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國對伊朗發動攻擊之際。

法新社報導，美國第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）今天將主持一場由聯合國安全理事會召開的會議。此一會議行程早在上週即已公布，時間點早於美國對伊朗發動攻擊之前。

梅蘭妮亞辦公室表示，她將「在聯合國創造歷史，於美國接任安理會主席國期間敲下會議木槌，強調教育在促進寬容與世界和平方面的重要角色」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）證實，梅蘭妮亞出席的這場活動，將成為史上首次由第一夫人（或第一先生）主持的安理會會議。

曾經擔任模特兒的梅蘭妮亞是美國總統川普的第3任妻子，她過去曾涉足外交事務，尤其致力促成遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童獲釋。

近年來，美國與聯合國之間的政治與財政緊張情勢升高，美國身為拮据的聯合國最大金主，對本身角色多所不滿。

觀察人士表示，川普有意以所謂「和平理事會」（Board of Peace）與安理會區隔。「和平理事會」上個月在華盛頓舉行首次會議，川普在會中表示聯合國未能完成其使命，多國亦承諾提供資金與人力協助重建加薩（Gaza）。

川普自去年重返白宮以來，已撤回美國對多個聯合國主要機構的支持，例如世界衛生組織（World HealthOrganization）。

國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主管福爾蒂（Daniel Forti）說：「美國抵制多個處理兒童、教育與和平議題的聯合國辦公室，僅數月之後卻又推動一場關於這些主題的會議，外交官們將意識到其中矛盾。」

福爾蒂表示：「梅蘭妮亞在場時，多數安理會成員國預期『表現友好』，因為幾乎沒有人會為一場影響有限的聯合國會議，冒著傷害與華盛頓雙邊關係的風險。」

美國積欠聯合國已逾40億美元，2025年也未繳納費用，不過數日前已撥付1.6億作為欠繳聯合國常規預算的部分款項。

美國與以色列昨天空襲德黑蘭，擊斃伊朗最高領袖。伊朗隨後以飛彈與無人機對中東多國展開報復攻擊。

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

各國籲停火 陸批美以霸權

中東戰火起…王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

川普全球清場行動續集：美以空襲後的伊朗政權與地緣賽局

2026年2月28日，中東的地緣政治版圖經歷了結構性的震盪。美國與以色列正式採取聯合軍事行動，對伊朗境內的核心指揮體系與軍事設施發動大規模空襲。這場行動不僅是針對伊朗核威脅的預防性打擊，更是華盛頓全球戰略重心移轉的關鍵環節。

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

美國軍方向來以高價、尖端武器著稱，如今對伊朗的空襲中，卻首度開始投放平價無人機，以其人之道還治其人之身。

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

伊朗革命衛隊（IRGC）1日深夜聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱至今已造成至少560名美軍死傷。另有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官身亡。

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

英國才把軍事基地借給美國打伊朗！駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊

BBC報導，英國位於中東賽普勒斯的空軍基地1日午夜遭無人機襲擊，數小時前英國首相施凱爾才證實，允許美軍使用英國基地對伊朗潛在攻擊進行防禦打擊。

