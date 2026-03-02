伊朗領導人喪命 中國輿論聚焦情報系統遭嚴重滲透

美國和以色列聯合攻擊伊朗。伊朗被認為是全球軍力排名前20的國家，但是這場戰爭兩天時間就有最高領袖哈米尼在內48名領導人喪命。中國輿論聚焦在伊朗的情報系統為何能被嚴重滲透。

美國總統川普1日表示，他預期對伊朗的軍事行動將持續4週，並稱伊朗已有48名領導人喪生。美國和以色列2月28日展開的襲擊已經造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪命，並且重創其防禦能力。

鳳凰衛視評論員蔣曉峰1日在節目中表示，從這次美以的行動能明顯看出，伊朗的情報系統出了很大的問題。美國和以色列掌握了哈米尼的相關動向之後，發動的應該是精準的第一擊，不會給哈米尼任何轉移或逃生的機會。

北京晚報官方帳號「北晚在線」1日報導，全球軍力指數顯示，從兵力、裝備和後勤能力來看，伊朗是全球前20大軍事強國之一。

報導引述上海國際問題研究院中東研究中心主任金良祥說，伊朗反情報滲透的能力過於薄弱，可能是某個環節的電子設備出現問題，洩漏了哈米尼的行蹤。

他說，美伊在瑞士的最新一輪談判後，美國繼續釋放有意談判的假消息誤導了伊朗，美以這次也一反常態在白天發動襲擊，伊朗對這些缺乏足夠的警惕。

寧夏大學中國阿拉伯國家研究院教授牛新春則認為，沒有防空能力是伊朗最大的問題，以色列戰鬥機提前兩小時升空執行打擊任務，伊朗沒有任何雷達等預警設備監測到，也沒有防空飛彈和戰鬥機進行攔截，無法保護最高領袖。而每一次美以對伊朗的打擊，都是基於準確的情報。

金良祥今年1月在曾澎湃新聞撰文表示，伊朗的確面臨極其嚴重的情報滲透，之所以如此嚴重，是與伊朗的特殊國情密切相關的。

首先，伊朗在海外有眾多易於被情報滲透的反政府群體。他們長期生活在美歐國家，極易成為美以情報滲透的重點目標人群。他們人口總數相當於伊朗本土人口的十分之一，在伊朗國內有親戚、朋友和同學，因此對伊朗國內政治有特殊影響，並成為伊朗被情報滲透的主要薄弱環節。

其次，伊朗境內還有著一群很容易被情報滲透的阿富汗難民群體。2001年後，阿富汗流入伊朗的難民數量高達200萬，他們大多說達利語（Dari），與波斯語高度相似，大多生活比伊朗民眾更為困難，故更容易被收買而成為情報滲透的對象。去年6月伊朗和以色列戰爭中，伊朗多名高級將領被定點暗殺，原因就在於這些阿富汗難民所發揮的情報作用。

由於美以攻伊的最新情勢，中國「情報雜誌」2025年2月號一篇「伊朗對以色列反情報工作失誤研究」再次於網上受到關注。

文章說，在2007年至2020年之間，伊朗至少發生了6次針對核科學家的暗殺事件，2024年又發生巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領導人遇刺事件。但是伊朗並未採取有力應對措施，這表明伊朗情報部門在應對以色列的隱蔽行動工作當中，存在著系統性的問題。

文章指出，由於伊朗情報機構的管理問題、社會經濟問題、政治生態中的腐敗、意識形態等問題，伊朗情報雇員的組織忠誠度存在一定缺失。加上以色列摩薩德（Mossad）、美國中央情報局（CIA）等西方國家情報機構長期針對伊朗情報官員和軍方人員進行招募活動，伊朗情報官員多因經濟利益或政治不滿被成功策反。

文章還提到，宗教化的意識形態在情報機構的獨立性和情報雇員士氣上產生了諸多不利影響。

文章說，國內政治出現嚴重矛盾時，會干擾反情報工作。伊朗國內存在一定數量親西方的民眾，並不贊同神權政治，反而支持伊朗的反政府組織，削弱了伊朗反情報工作的群眾基礎。

除了專家論述，在中國的網路上，針對這次美以攻伊，也有眾多自媒體聚焦在伊朗的情報系統出重大問題。