以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
LUCAS「低成本無人戰鬥攻擊系統」 US Central Command
美國軍方向來以高價、尖端武器著稱，如今對伊朗的空襲中，卻首度開始投放平價無人機，以其人之道還治其人之身。

美軍部署的一款伊朗「見證者」（Shahed）無人機的仿製版本。「見證者」廣泛用於攻擊以色列、波斯灣的美國盟友及烏克蘭

美國中央司令部發布新聞稿說，「中央司令部所屬的『蠍子打擊特遣隊』（Task Force Scorpion Strike）在『史詩之怒』（Operation Epic Fury）行動中，史上頭一遭將單程攻擊無人機投入實戰。這些低成本無人機仿效了伊朗的『見證者』（Shahed）系列，如今正用來執行美製報償。」

「蠍子打擊特遣隊」是史上首支專責單向攻擊無人機的中隊，由美國中央司令部轄下的中央特種作戰司令部人員領軍。

這款美國無人機名為LUCAS「低成本無人戰鬥攻擊系統」，由 Spectreworks公司開發，仿自伊朗的 Shahed-136 ，每架成本約3.5萬美元；相較之下，先進飛彈的單價可高達數百萬美元。LUCAS亦可改裝執行偵察任務。美國軍方將此系統視同和彈藥一般的「消耗性」軍火。

LUCAS 無人機近日也已從美軍艦艇完成試射，此舉接軌美國國防部「複製者」（Replicator）無人機擴編計畫，旨在於各作戰領域部署「數以千計」的自主無人機。

「複製者」計畫的主要目標之一，在於抵銷中國大陸在兵力和有人操作系統上的軍事優勢，並嚇阻北京對台灣可能的入侵。這也呼應了印太司令部司令帕帕羅上將的觀點，他主張利用大規模無人機群，將台灣海峽轉化為「人間煉獄」。

圖為在基輔上空攝得的俄軍伊朗製 Shahed-136。路透
圖為在基輔上空攝得的俄軍伊朗製 Shahed-136。路透

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

英防相：伊朗報復行為日益無差別 有指管失控隱憂

美空襲伊朗動用 AI 工具 Anthropic 的 Claude 模型派上用場

美以癱瘓伊朗防空 台軍事專家：中俄系統整合困境供台借鏡

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。與此同時，美國正提高警戒，因應針對美國海外設施的飛彈和自殺式攻擊，且不排除報復行動波及美國本土，紐約、洛杉磯與鳳凰城等大城已加強敏感地點執法警力。

