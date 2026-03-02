斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
聯合國安全理事會3月1日召開緊急會議。新華社

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

聯合國秘書長古特瑞斯在會中指出，美國與以色列聯合空襲伊朗已經違反包括聯合國憲章在內的多項國際法，他同時譴責伊朗打擊巴林、伊拉克、約旦、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等，已經侵犯這些國家的領土主權。

對此，沃茲痛批這種指控荒謬可笑，強調「竟然說美國的行動違反國際法，過去47年來，伊朗政權在各種場合，甚至每一次議會開幕時都在高喊『美國去死！』」

沃茲指，「伊朗長期試圖消滅以色列，並發動殘暴的殺戮行動，多次主動攻擊美國和以色列，這才是嚴重違反聯合國憲章，並對整個中東地區的和平與安全造成威脅」。

接著沃茲怒控，「伊朗甚至試圖暗殺川普總統。他們不僅親自動手，也透過代理人掩蓋自身惡行，私下作惡，公開卻裝成受害者」。

沃茲表示，美國曾盡力透過談判和平解決，但伊朗一再錯失良機，因此美、以依據聯合國憲章第51條採取合法行動。

沃茲最後說，「主席，我想補充一下，你知道今天晚上誰沒有抱怨嗎？是誰沒有搬出所謂『國際法』來挑毛病？你知道現在世界各地街頭正在慶祝的是誰嗎？正是伊朗人民！主席，或許，只是或許，伊朗人民終於有機會真正獲得自由了！」

隨後，伊朗大使要求發言表示：「我就一句話。我勸美國大使禮貌一點，這對你和你代表的國家都會比較好。」

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

美國軍方向來以高價、尖端武器著稱，如今對伊朗的空襲中，卻首度開始投放平價無人機，以其人之道還治其人之身。

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。與此同時，美國正提高警戒，因應針對美國海外設施的飛彈和自殺式攻擊，且不排除報復行動波及美國本土，紐約、洛杉磯與鳳凰城等大城已加強敏感地點執法警力。

