斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

聯合國秘書長古特瑞斯在會中指出，美國與以色列聯合空襲伊朗已經違反包括聯合國憲章在內的多項國際法，他同時譴責伊朗打擊巴林、伊拉克、約旦、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等，已經侵犯這些國家的領土主權。

對此，沃茲痛批這種指控荒謬可笑，強調「竟然說美國的行動違反國際法，過去47年來，伊朗政權在各種場合，甚至每一次議會開幕時都在高喊『美國去死！』」

沃茲指，「伊朗長期試圖消滅以色列，並發動殘暴的殺戮行動，多次主動攻擊美國和以色列，這才是嚴重違反聯合國憲章，並對整個中東地區的和平與安全造成威脅」。

接著沃茲怒控，「伊朗甚至試圖暗殺川普總統。他們不僅親自動手，也透過代理人掩蓋自身惡行，私下作惡，公開卻裝成受害者」。

沃茲表示，美國曾盡力透過談判和平解決，但伊朗一再錯失良機，因此美、以依據聯合國憲章第51條採取合法行動。

沃茲最後說，「主席，我想補充一下，你知道今天晚上誰沒有抱怨嗎？是誰沒有搬出所謂『國際法』來挑毛病？你知道現在世界各地街頭正在慶祝的是誰嗎？正是伊朗人民！主席，或許，只是或許，伊朗人民終於有機會真正獲得自由了！」

隨後，伊朗大使要求發言表示：「我就一句話。我勸美國大使禮貌一點，這對你和你代表的國家都會比較好。」