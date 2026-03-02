分析：中國與伊朗貿易夥伴關係不會動搖

有分析指出，無論伊朗局勢如何動盪，中國作為伊朗石油的最大買家和貿易夥伴關係都不會動搖。

美國和以色列對伊朗開戰，令伊朗局勢動盪，外界因此關注中國與伊朗的關係是否受影響，英文南華早報今天在報導中表示，一些分析家預期，即使德黑蘭現在轉向西方，從而對中國在中東的外交和國防野心構成潛在威脅，北京對伊朗下任領導層仍會採取務實的態度。

報導引述上海外國語大學中東研究所學者文少彪說，美、以可能會積極推動伊朗走向「親西方」路線，但即使如此，中國憑著其經濟影響力，也能確保可以延續與伊朗的經濟夥伴關係。

他說，「如果伊朗轉型為開放型經濟，就不會拒絕與中國進行貿易。此外，如果（伊朗）建立親西方政府，美國隨後解除對伊朗的制裁，實際上會促進中國在伊朗的投資。」

報導同時引述不具名的中國駐中東前外交官說，無論政治局勢如何變化，北京憑著其經濟影響力，仍會維繫與德黑蘭的關係。

這名前外交官說，這源於中國巨大的石油需求、強勁的貿易、投資和製造業的能力，以及「無條件」發展經濟夥伴關係的意願。

報導表示，除了經濟吸引力之外，分析家還強調中國根深蒂固的外交務實主義，並表示無論伊朗內部意識形態發生任何變化，北京都可能繼續與德黑蘭保持接觸。

報導引述英國艾克斯特大學中伊合作計畫研究負責人吉塞利（Andrea Ghiselli）說，伊朗領導層的變動不會成為「中伊關係的重大障礙」。

吉塞利說，「中國在這類問題上非常務實。如果新領導層是由一位曾經與北京合作過的人擔任，我並不感到意外。」

總部位於華盛頓、專注於中東議題的顧問公司RihlaResearch and Advisory的創辦人馬克斯（Jesse Marks）也認同這項評估。

他表示，「中國展現了持續的能力，能夠與那些經歷過前所未有政治變革的國家歷屆政權重建富有成效的關係—包括阿拉伯之春期間的埃及，以及阿塞德政權倒台後與敘利亞新政府的關係。」