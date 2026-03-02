快訊

分析：中國與伊朗貿易夥伴關係不會動搖

中央社／ 香港2日電

有分析指出，無論伊朗局勢如何動盪，中國作為伊朗石油的最大買家和貿易夥伴關係都不會動搖。

美國和以色列對伊朗開戰，令伊朗局勢動盪，外界因此關注中國與伊朗的關係是否受影響，英文南華早報今天在報導中表示，一些分析家預期，即使德黑蘭現在轉向西方，從而對中國在中東的外交和國防野心構成潛在威脅，北京對伊朗下任領導層仍會採取務實的態度。

報導引述上海外國語大學中東研究所學者文少彪說，美、以可能會積極推動伊朗走向「親西方」路線，但即使如此，中國憑著其經濟影響力，也能確保可以延續與伊朗的經濟夥伴關係。

他說，「如果伊朗轉型為開放型經濟，就不會拒絕與中國進行貿易。此外，如果（伊朗）建立親西方政府，美國隨後解除對伊朗的制裁，實際上會促進中國在伊朗的投資。」

報導同時引述不具名的中國駐中東前外交官說，無論政治局勢如何變化，北京憑著其經濟影響力，仍會維繫與德黑蘭的關係。

這名前外交官說，這源於中國巨大的石油需求、強勁的貿易、投資和製造業的能力，以及「無條件」發展經濟夥伴關係的意願。

報導表示，除了經濟吸引力之外，分析家還強調中國根深蒂固的外交務實主義，並表示無論伊朗內部意識形態發生任何變化，北京都可能繼續與德黑蘭保持接觸。

報導引述英國艾克斯特大學中伊合作計畫研究負責人吉塞利（Andrea Ghiselli）說，伊朗領導層的變動不會成為「中伊關係的重大障礙」。

吉塞利說，「中國在這類問題上非常務實。如果新領導層是由一位曾經與北京合作過的人擔任，我並不感到意外。」

總部位於華盛頓、專注於中東議題的顧問公司RihlaResearch and Advisory的創辦人馬克斯（Jesse Marks）也認同這項評估。

他表示，「中國展現了持續的能力，能夠與那些經歷過前所未有政治變革的國家歷屆政權重建富有成效的關係—包括阿拉伯之春期間的埃及，以及阿塞德政權倒台後與敘利亞新政府的關係。」

以色列 北京 華盛頓

相關新聞

川普全球清場行動續集：美以空襲後的伊朗政權與地緣賽局

2026年2月28日，中東的地緣政治版圖經歷了結構性的震盪。美國與以色列正式採取聯合軍事行動，對伊朗境內的核心指揮體系與軍事設施發動大規模空襲。這場行動不僅是針對伊朗核威脅的預防性打擊，更是華盛頓全球戰略重心移轉的關鍵環節。

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

美國軍方向來以高價、尖端武器著稱，如今對伊朗的空襲中，卻首度開始投放平價無人機，以其人之道還治其人之身。

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

伊朗革命衛隊（IRGC）1日深夜聲明指出，已經完成針對中東地區美軍基地的第7波與第8波反擊行動，並聲稱至今已造成至少560名美軍死傷。另有消息傳出，美軍位於阿拉伯聯合大公國（UAE）的一處高官住所遭到精準打擊，導致6名美國中央情報局（CIA）高官身亡。

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

英國才把軍事基地借給美國打伊朗！駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊

BBC報導，英國位於中東賽普勒斯的空軍基地1日午夜遭無人機襲擊，數小時前英國首相施凱爾才證實，允許美軍使用英國基地對伊朗潛在攻擊進行防禦打擊。

