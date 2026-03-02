美以襲伊朗 分析：將推升中國通膨壓力

快訊

中央社／ 台北2日電

美國和以色列近日大規模轟炸伊朗，戰事仍在持續。分析稱，伊朗是中國第三大原油供應國，衝突導致油價暴漲和運輸通道風險，將推高中國能源進口成本和通膨壓力；伊朗若變天，則將衝擊中國對伊朗的出口和投資，但對中國戰略和安全影響有限。

美國和以色列2月28日突然大規模轟炸伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等眾多領導人身亡。伊朗則對美國駐中東各國軍事基地和以色列發起飛彈攻擊，戰事仍在進行中。

綜合港媒01、新加坡聯合早報報導，由於領導層損失嚴重，伊朗的反擊以及伊朗政權還能維持多久是很大疑問，一旦伊朗現政權垮台，中東政治格局將發生重大變化，中國在伊朗和中東地區的利益也將受到影響。

報導引述分析指出，中國約占伊朗貿易總額的1/3，而伊朗在中國的對外貿易中占比不到1%。北京雖在2021年和伊朗簽署一項為期25年的戰略合作協議，其中據報包括中國承諾的4000億美元投資，但有關協議的進展有限。中國當前在波灣地區的經濟利益已遠超過與伊朗之間的經濟互動。

另有分析表示，這場衝突將使中國利益受到挑戰。伊朗是中國第三大原油供應國（占進口10%至13%），衝突導致油價暴漲和運輸通道風險，將推高中國能源進口成本和通貨膨脹壓力；中國在伊朗的能源、基礎建設項目投資逾千億美元，可能因戰火或制裁而停擺；此外，美國可能升級「次級制裁」，打擊中伊人民幣結算體系，阻礙人民幣國際化進程。

不過，分析也認為，衝突可能給中國帶來潛在機遇。美國若深陷中東，美國在印太地區圍堵中國的力量必然被分散和牽制，可能是繼伊拉克、阿富汗戰爭後，中國又一個戰略機遇期。

另一方面，衝突可能迫使更多產油國考慮採用人民幣結算以規避美元風險，促使中國加快與俄羅斯、中亞、非洲的能源合作，建設陸上能源通道等。

分析進一步提到，中國與伊朗之間更多的是經濟利益。如果伊朗變天，中國對伊朗的出口和在伊朗的投資難免受到衝擊；但伊朗不在中國周邊，對中國的戰略和安全影響有限。無論伊朗由誰掌權，都不大可能完全切斷與中國的經濟互動。

