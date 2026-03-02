美國以色列聯手打擊 伊朗網站與應用程式傳遭入侵

資安觀察人士指出，美國與以色列聯合對伊朗多處據點發動攻擊的同時，當地昨天清晨出現一波網路行動，多家新聞網站遭駭，伊朗人民常用的宗教曆法程式BadeSaba也遭入侵。

路透社報導，BadeSaba下載次數超過500萬次，駭客在其畫面顯示「清算的時刻到了」等字樣，並呼籲武裝部隊放下武器、加入人民行列。

目前未能與BadeSaba執行長取得聯繫。美國網戰司令部（U.S. Cyber Command）發言人未立即回應置評請求。

網路分析公司Kentik主管馬多利（Doug Madory）在社群平台X發文指出，伊朗的網路運作於格林威治時間7時6分驟降，11時47分再度下滑，僅剩下極少量的連線。

網路安全公司DarkCell創辦人卡什菲（HamidKashfi）表示，攻擊BadeSaba是聰明的作法，因為政府支持者使用這款程式，而且他們通常較為虔誠。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）昨天報導，這波網路行動也打擊多項政府服務與軍事目標，以限制伊朗協調回應能力。路透社尚無法獨立查證此說法。

資安公司Sophos主管皮林（Rafe Pilling）指出：「隨著伊朗評估其反應選項，親伊朗的代理組織與駭客採取行動的可能性正在升高，包括對與以色列與美國相關的軍事、商業或民用目標發動網攻。」

曾任聯邦調查局（FBI）高階網安官員、現任反勒索軟體公司Halcyon資深副總裁凱瑟（Cynthia Kaiser）表示，中東地區的相關活動已明顯增加。

凱瑟指出，已知的親伊朗網路人物發出行動號召，這些人過去曾入侵網路並散布內容、使用勒索軟體，發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，以巨大流量癱瘓網路服務。

資安公司CrowdStrike資深副總裁麥爾斯（AdamMeyers）表示，「已觀察到與伊朗有關的行動者及駭客組織展開偵察，並開始發動分散式阻斷服務攻擊。」

資安公司Anomali昨天指出，早在美國與以色列發動空襲前，伊朗支持的駭客組織就已對以色列目標發動「資料抹除」（wiper）攻擊。

儘管伊朗常與俄羅斯及中國，同被美國網路官員點名為威脅美國網路的國家，但伊朗過去對其本土遭受攻擊的回應相對克制。