快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
黎巴嫩南部民眾3月2日凌晨拍到疑似真主黨朝以色列北部發射火箭畫面。圖/擷自@sentdefender在X的影音
黎巴嫩南部民眾3月2日凌晨拍到疑似真主黨朝以色列北部發射火箭畫面。圖/擷自@sentdefender在X的影音

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。與此同時，美國正提高警戒，因應針對美國海外設施的飛彈和自殺式攻擊，且不排除報復行動波及美國本土，紐約、洛杉磯與鳳凰城等大城已加強敏感地點執法警力。

以色列時報報導，以色列國防軍2日聲明，真主黨（Hezbollah）在當日凌晨朝以色列北部發射火箭，造成海法及其周邊區域，還有北加利利區警報大作。國防軍已攔截一枚火箭，其餘多數掉落開放區域，尚未有人員傷亡通報。

這是黎巴嫩繼2024年11月在美國斡旋下與以色列停火後再度發動攻擊。去年6月美以聯軍轟炸伊朗核設施時，真主黨並未採取行動。

與此同時，CNN引述消息人士報導，美國官員正評估針對美國海外設施的報復行動，可能包括自殺式攻擊、飛彈打擊，以及鎖定美國設施或人員的車載簡易爆炸裝置。

就海外而言，目前較受關切的地點集中在特拉維夫、耶路撒冷與卡達等地。

另一方面，美國官員已加強多個政府機構總部及其他本土可能成為攻擊目標地點的維安。

此外，CNN引述熟悉計畫人士說法指出，美國聯邦調查局（FBI）近日也要求探員密切留意美國境內的特定關注對象，掌握是否有人因伊朗遭空襲而被動員。這是美國採取海外軍事行動後的例行措施，目前沒有跡象指出具體威脅，或有潛伏特工被啟動。

FBI同時也正加強監控，防範針對美國總統川普在國內與海外的任何威脅。

德黑蘭 黎巴嫩 鳳凰城

延伸閱讀

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

英防相：伊朗報復行為日益無差別 有指管失控隱憂

伊朗報復襲擊中東多國 波及帆船飯店

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

相關新聞

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。與此同時，美國正提高警戒，因應針對美國海外設施的飛彈和自殺式攻擊，且不排除報復行動波及美國本土，紐約、洛杉磯與鳳凰城等大城已加強敏感地點執法警力。

川普警告對伊朗作戰恐持續一個月 呼籲人民起身反抗

美國總統川普今天警告，對伊朗作戰正在進行並可能持續一個月，直到華府所有目標達成為止。他在社群平台發布的影片中證實三名美軍...

哈米尼之死 為世界製造更多仇恨 以及侵略藉口

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣都精準掌握這些人所在位置，情報掌握之精準，震驚全球。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家，更有理由堂而皇之的起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。