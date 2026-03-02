伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。與此同時，美國正提高警戒，因應針對美國海外設施的飛彈和自殺式攻擊，且不排除報復行動波及美國本土，紐約、洛杉磯與鳳凰城等大城已加強敏感地點執法警力。

以色列時報報導，以色列國防軍2日聲明，真主黨（Hezbollah）在當日凌晨朝以色列北部發射火箭，造成海法及其周邊區域，還有北加利利區警報大作。國防軍已攔截一枚火箭，其餘多數掉落開放區域，尚未有人員傷亡通報。

這是黎巴嫩繼2024年11月在美國斡旋下與以色列停火後再度發動攻擊。去年6月美以聯軍轟炸伊朗核設施時，真主黨並未採取行動。

與此同時，CNN引述消息人士報導，美國官員正評估針對美國海外設施的報復行動，可能包括自殺式攻擊、飛彈打擊，以及鎖定美國設施或人員的車載簡易爆炸裝置。

就海外而言，目前較受關切的地點集中在特拉維夫、耶路撒冷與卡達等地。

另一方面，美國官員已加強多個政府機構總部及其他本土可能成為攻擊目標地點的維安。

此外，CNN引述熟悉計畫人士說法指出，美國聯邦調查局（FBI）近日也要求探員密切留意美國境內的特定關注對象，掌握是否有人因伊朗遭空襲而被動員。這是美國採取海外軍事行動後的例行措施，目前沒有跡象指出具體威脅，或有潛伏特工被啟動。

FBI同時也正加強監控，防範針對美國總統川普在國內與海外的任何威脅。