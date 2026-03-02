快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

哈米尼被斬首 伊朗女主播崩潰痛哭警告美國與以色列：復仇即將到來

香港01／ 撰文：洪怡霖
伊朗人民哀悼最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）。 歐新社
伊朗人民哀悼最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）。 歐新社

伊朗國營英文電視台女主播3月1日在播報最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）於美以聯合空襲中身亡的消息時，當場情緒崩潰，並在直播中警告美國與以色列「復仇即將到來」。

在播報此消息時，PressTV主播阿扎爾切爾（Maryam Azarchehr）一度哽咽，隨後語氣轉為嚴厲警告。

她表示，今天的哀悼者將是全世界孤兒，而世界上的惡魔將為此慶祝。她直指川普「將付出任何美國總統從未付出過的代價」，並強調復仇不僅來自伊朗數百萬人民及抵抗軸心國家，更將包括新近加入抵抗運動的美國人與歐洲人，他們將高喊「打倒美國、打倒以色列」。

事發於1日上午9時30分左右，美國與以色列聯合對德黑蘭發起代號為「史詩怒火」（Epic Fury）的「預防性」日間空襲。

美國總統川普隨後在Truth Social證實哈梅內伊的死訊，稱其為「歷史上最邪惡的人之一」，並表示這是為伊朗人民及受伊朗傷害的美國人等伸張正義。

伊朗局勢｜美軍首次在實戰中使用「LUCAS」新型自殺式無人機

伊朗局勢｜王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話　中方提出三點立場

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

美國軍方向來以高價、尖端武器著稱，如今對伊朗的空襲中，卻首度開始投放平價無人機，以其人之道還治其人之身。

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

斬首哈米尼挨轟！美駐聯國大使揭伊朗企圖暗殺川普 伊大使冷嗆1句話

美以聯軍突襲德黑蘭擊斃伊朗最高領袖哈米尼，聯合國安全理事會3月1日緊急召開會議，會中美國與伊朗駐聯大使一度開槓。美國大使沃茲反駁美軍行動違反國際法，更怒控伊朗試圖暗殺美國總統川普；伊朗大使則冷嗆一句，「勸美國大使最好禮貌一點，對你和你的國家都會比較好」。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。與此同時，美國正提高警戒，因應針對美國海外設施的飛彈和自殺式攻擊，且不排除報復行動波及美國本土，紐約、洛杉磯與鳳凰城等大城已加強敏感地點執法警力。

