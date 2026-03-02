對伊朗動武引發質疑 川普政府將向國會說明

白宮表示，美國國務卿盧比歐、戰爭部長赫格塞斯等高層官員3日將向國會說明對伊朗發動攻擊的理由。

綜合法新社和美國有線電視新聞台（CNN）等媒體報導，多名美國議員批評總統川普未事先知會國會，質疑這項軍事行動的正當性。

白宮發言人強生（Dylan Johnson）表示，盧比歐（Marco Rubio）、赫格塞斯（Pete Hegseth）、中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）及軍方首長凱恩（Dan Caine）3日將向國會兩院全體議員進行簡報。

一名消息人士指出，參議院全體議員將於美東時間3日下午3時30分聽取有關對伊朗動武一事的簡報，另一名消息人士說，川普政府官員接著將於下午5時向眾議院全體議員進行簡報。

川普28日凌晨宣布對伊朗發動「史詩怒火行動」（OPERATION EPIC FURY），隨即引發部分國會議員抨擊這是未經國會授權的戰爭行為，缺乏正當性。不過也有鷹派議員力挺川普，認為早該這麼做。

川普在上週的國情咨文中抨擊伊朗重建核子計畫，他過去多次提到絕不允許這種情況發生。