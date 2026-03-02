快訊

對伊朗動武引發質疑 川普政府將向國會說明

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

白宮表示，美國國務卿盧比歐、戰爭部長赫格塞斯等高層官員3日將向國會說明對伊朗發動攻擊的理由。

綜合法新社和美國有線電視新聞台（CNN）等媒體報導，多名美國議員批評總統川普未事先知會國會，質疑這項軍事行動的正當性。

白宮發言人強生（Dylan Johnson）表示，盧比歐（Marco Rubio）、赫格塞斯（Pete Hegseth）、中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）及軍方首長凱恩（Dan Caine）3日將向國會兩院全體議員進行簡報。

一名消息人士指出，參議院全體議員將於美東時間3日下午3時30分聽取有關對伊朗動武一事的簡報，另一名消息人士說，川普政府官員接著將於下午5時向眾議院全體議員進行簡報。

川普28日凌晨宣布對伊朗發動「史詩怒火行動」（OPERATION EPIC FURY），隨即引發部分國會議員抨擊這是未經國會授權的戰爭行為，缺乏正當性。不過也有鷹派議員力挺川普，認為早該這麼做。

川普在上週的國情咨文中抨擊伊朗重建核子計畫，他過去多次提到絕不允許這種情況發生。

伊朗後最高領袖哈米尼身亡後，「史詩怒火」的下一步？

美國與以色列在2026年2月28日伊朗當地時間約上午9點15分（台灣時間下午2點15分）左右，聯手對伊朗發起大規模空襲，包含首都德黑蘭、米納布（Minab）、拉默梅爾德（Lamerd）、格什姆島（Qeshm Island）等各地城市受到轟炸，伊朗總統府和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭市中心巴斯德街（Pasteur Street）的官邸與辦公室園區也遭受攻擊，伊朗更在首波空襲後隨即發動軍事報復。

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。與此同時，美國正提高警戒，因應針對美國海外設施的飛彈和自殺式攻擊，且不排除報復行動波及美國本土，紐約、洛杉磯與鳳凰城等大城已加強敏感地點執法警力。

川普警告對伊朗作戰恐持續一個月 呼籲人民起身反抗

美國總統川普今天警告，對伊朗作戰正在進行並可能持續一個月，直到華府所有目標達成為止。他在社群平台發布的影片中證實三名美軍...

哈米尼之死 為世界製造更多仇恨 以及侵略藉口

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣都精準掌握這些人所在位置，情報掌握之精準，震驚全球。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家，更有理由堂而皇之的起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

